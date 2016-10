Auch das noch

22.10.2016, 04:50 Uhr

Wahlen verpennt? Hier können Sie bis am Sonntagmittag wählen

Damit es am Sonntag keinen neuen Minusrekord in Sachen Wahlbeteiligung gibt, sollten möglichst viele Stimmbürgerinnen und -bürger zur Urne gehen. Von Jeremias Schulthess

Noch nicht gewählt? Dann ab in das nächste Wahllokal. (Bild: txking)

Sie gehören zu jener Mehrheit, die ihr Wahlcouvert noch nicht abgeschickt haben? Stand Donnerstag trafen erst 33,9 Prozent aller Wahlcouverts bei der Staatskanzlei ein. Es drohte eine rekordtiefe Wahlbeteiligung. Am Freitag sah es schon etwas besser aus. Aber 38,3 Prozent? Da geht noch was!

Also: Kaffee trinken, Laufschuhe an und ab zur nächsten Urne. Wenn Sie in in der Stadt wohnen, können Sie noch an folgenden Stellen am Samstag von 14 bis 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr ihr Couvert abgeben:

Rathaus , Marktplatz

, Marktplatz Bahnhof SBB , 1. Stock

, 1. Stock Polizeiwache Clara, Clarastrasse 38

Wer in Riehen wohnt hat am Sonntag von 10 bis 12 Uhr noch Gelegenheit im Gemeindehaus (Wettsteinstrasse 1) sein Couvert einzuwerfen. Und alle Bettinger können am Sonntag von 11.30 bis 12 Uhr noch wählen im Gemeindehaus (Talweg 2) wählen.

Für diejenigen, die die Wahl verpassen, heisst es die nächsten vier Jahre: Klappe halten und nicht über die «blöden Politiker» nölen.