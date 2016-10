Grosser Rat

20.10.2016, 10:20 Uhr

Die Polizei bekommt für 50 Millionen erdbebensichere Steckdosen

20.10.2016, 10:20 Uhr

Das Basler Polizei-Hauptquartier im Spiegelhof kann um- und ausgebaut sowie instand gestellt werden. Der Grosse Rat hat dafür am Donnerstag fast einstimmig 49,6 Millionen Franken genehmigt. Von sda

Der neue Spiegelhof sieht von aussen gleich aus wie heute. Im Innern entsteht ein Neubau (weiss). (Bild: Jeremias Schulthess)

Der aus den 1930er-Jahren stammende Gebäudekomplex ist sanierungsbedürftig und nicht erdbebensicher. Mit der Sanierung sollen die bisher fünf Einsatzzentralen der Blaulichtorganisationen zu zwei zusammengelegt und gesichert werden. Diejenige der Polizei bleibt im Spiegelhof, die andere von Feuerwehr und Sanität zügelt in den Lützelhof.

Im Parlament war die Vorlage – anders als beim 16 Millionen teuren Neubau des Amtes für Umwelt und Energie – weitgehend unbestritten. Die CVP/EVP sprach von «horrenden Kosten», die aber angesichts der baulichen Situation und der Ziele gerechtfertigt seien. Auch für die FDP ist es «kein Luxusprojekt», sondern eine Notwendigkeit für die Sicherheit Basels.

Zwei SVP-Grossräte kritisierten indes, dass die beiden künftigen Einsatzzentralen mitten in der Stadt und geografisch zu nahe beieinander lägen, so dass bei einem Problem möglicherweise beide betroffen wären. Die SP konterte mit der guten Verkehrserschliessung an dieser Lage.

Dritte Einsatzzentrale

Sicherheitsdirektor Baschi Dürr sprach von einem «Meilenstein in der infrastrukturellen Sicherheit unseres Kantons». Jede einzelne Steckdose müsse erdbebensicher gemacht werden. Eine Neubau-Alternative abseits des Stadtzentrums beim Zeughaus sei früher geprüft, aus Kostengründen aber aufgegeben worden.

Die Nähe der beiden künftigen Zentralen ermögliche im Ernstfall einen raschen Wechsel, was höher gewichtet worden sei als das Risiko. Für die Einsatzzentrale der Rettung soll laut Dürr demnächst eine separate Vorlage folgen.

Teuer macht die Pläne übrigens auch die Basler Geschichte: Archäologische Grabungen zur Vorbereitung der Bauarbeiten sind auf zwölf Monate veranschlagt.