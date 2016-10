Uni ohne grosse Denker, Fessenheim mit gewaltigen Problemen & Zürcher Sicht auf Basler Wahlkampf

19.10.2016, 10:42 Uhr

19.10.2016, 10:42 Uhr

Fessenheim wird untersucht

Die französische Energiebehörde Électricité de France ordnet an, dass fünf Reaktoren vom Netz müssen. Das schreibt die Nachrichtenagentur AFP.

Einer davon ist der Reaktor 1 in Fessenheim – der älteste in Frankreich.

Die Reaktoren müssen überprüft werden, bevor sie wieder ans Netz gehen, berichtet das «Regionaljournal Basel».

Hintergrund für die Überprüfung sind Unregelmässigkeiten beim Konzern Areva, der Bauteile für das AKW herstellte (die TagesWoche berichtete).

Basel, wo sind deine grossen Denker?

Einst hatten die Geisteswissenschaftler der Uni Basel klingende Namen wie Karl Barth, Jacob Burckhardt oder Friedrich Nietzsche.

Solche grossen Namen vermisse man heute, schreibt die «Basler Zeitung».

Der ehemalige Uni-Rektor Antonio Loprieno kennt das Unbehagen darüber, dass sogenannte grosse Köpfe vermisst werden.

Loprieno erklärt den Mangel damit, dass heute mehr vernetzt anstatt wie früher individuell geforscht werde.

Wie Primarschüler programmieren lernen

Am Liestaler Fraumatt-Schulhaus beginnt der Programmier-Unterricht in der Primarschule.

Mittels einer Programmier-Sprache für Schulkinder lernen die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Computern.

Die TagesWoche war bei der Programmierstunde dabei.

Zürcher Betrachtungen zum Basler Wahlkampf

Um zu verstehen, worum es beim Basler Wahlkampf geht, müsse man «das Armenviertel Kleinhüningen aufsuchen», schreibt der «Tages-Anzeiger» und spricht mit dem Vorsteher des Vereins Pro Kleinhüningen.

Dieser nennt Kleinhüningen sein «Dorf» und den «Abfallkübel von Basel». Fast alles dort sei schlecht.

In der Reportage kommen auch SVP-Kandidat Lorenz Nägelin, der Basler Stadtentwickler Thomas Kessler und BastA!-Kandidatin Heidi Mück vor.

«Tsch Tsch Dnnnnnng! ... KK!»

Wie klingt eine Musikmaschine von Jean Tinguely? Eine Kostprobe:

Und ausserdem muss der FCB heute eine Festung einnehmen

Der FC Basel trifft heute Abend um 20.45 Uhr (wir berichten live) im Prinzenpark auf Paris St-Germain. Die Hauptstädter sind in der Liga seit 39 Spielen zu Hause ungeschlagen, international haben sie seit 2006 in 41 Partien nur einmal verloren. Was das heisst? Schon ein Unentschieden wäre schön.

