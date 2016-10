Extremismus

18.10.2016, 14:20 Uhr

Basel richtet Radikalisierungs-Hotline ein

Mit einer Anlaufstelle und einer departementsübergreifenden Task Force will die Basler Regierung auf Herausforderungen durch religiöse Radikalisierung reagieren. Beide Institutionen nehmen ihre Arbeit am 1. November auf. Von sda und Jeremias Schulthess

Es soll eine Art Hotline werden, bei der sich Angehörige und Lehrpersonen anrufen können, wenn sie einen Fall von Radikalisierung melden wollen.

Die Anlaufstelle wird in von dem Team Prävention gegen Gewalt betrieben, das die Kantonspolizei Basel-Stadt bereits führt. Dieses Team ist bereits heute eine Anlaufstelle bei Gewalt in Schulen. Daher sollen auch Interventionen und präventive Aktionen in Schulen durchgeführt werden, schreibt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung.

In der Task Force werden Vertreter von verschiedenen Stellen sitzen: der Strafverfolgungsbehörden, Kantonspolizei, des Erziehungs- sowie des Präsidialdepartements und des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt sowie der Strategiegruppe Integration. Geleitet wird die Task Force von Thomas Kessler, dem Leiter Kantons- und Stadtentwicklung.

Auch andere Stellen sollen einbezogen werden, wenn es brenzlig wird. Zum Beispiel kantonale Beratungs- und Unterstützungsstellen, aber auch ausserkantonale Stellen.

Da die neu geschaffenen Strukturen aus bestehenden Stellen geschaffen werden, seien keine zusätzlichen Mittel nötig.

Die Regierung will gemäss Mitteilung mit den neuen Gefässen auch auf eine Verunsicherung in der Bevölkerung reagieren. Aus dem Kanton Basel-Stadt waren in der Vergangenheit mehrere Personen wegen Radikalisierung und Dschihadismus auf den Radar der Bundesanwaltschaft geraten.