Baubewilligung für neues Parkhaus beim Basler Kunstmuseum

¶ Seydou Doumbia hat seine Champions-League-Karriere in Frankreich begonnen. Nach fünf Jahren kehrt der 28-Jährige zurück, um mit dem FC Basel Paris Saint-Germain herauszufordern. Dazwischen liegen 23 Spiele, in denen er die Königsklasse zu seinem Wettbewerb machte.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

Tennis

¶Er zerreisst sich das Shirt am Leib, zertrümmert seinen Schläger und stellt Sinnfragen: So kannte man Novak Djokovic noch nicht. Nun droht er am Ende einer Saison voller Höhen und Tiefen Platz 1 in der Weltrangliste zu verlieren.Von Jörg Allmeroth. Weiterlesen