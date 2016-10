Fussball

16.10.2016, 13:50 Uhr

Die grosse Bestürzung nach dem folgenschweren Tritt gegen Embolo

Kaum hat Breel Embolo in der Bundesliga Fahrt aufgenommen, wird er brutal gebremst. Auch der Trainer des Spielers, dessen rüdes Foul den Schweizer Nationalspieler schwer verletzt, spricht von einem «dämlichen» Foul. Von Christoph Kieslich

Bitterer Moment für Breel Embolo, Schalke 04 und die Schweizer Nationalmannschaft: Der Stürmer liegt in Augsburg mit kaputtem Sprunggelenk am Boden. (Bild: Imago)

Die Diagnose ist niederschmetternd für Breel Embolo: Bruch des linken Sprunggelenks, Operation und kein Fussball mehr in diesem Jahr. Dabei hatte der 19-Jährige, für eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro im Sommer vom FC Basel in die Bundesliga gewechselt, gerade damit begonnen, die riesigen Hoffnungen, die bei Schalke in ihn gesetzt werden, einzulösen.

Kaum waren am Samstag am siebten Spieltag 20 Minuten gespielt, wurde Embolo brutal gebremst. Konstantinos Stafylidis setzte an der Seitenlinie zu einer Grätsche gegen den im hohen Tempo enteilenden Embolo an. Der Ausgburger Verteidiger traf alles, nur den Ball nicht. Bei dem rüden Tritt brach sich Embolo das Sprunggelenk und wurde auf einer Trage aus dem Stadion gebracht.

Das rüde Foul von Konstantinos Stafylidis gegen Breel Embolo:

Die Aufregung ist nun gross. Schalkes Trainer Markus Weinzierl, der vergangene Saison mit Stafylidis in Augsburg zusammengearbeitet hat, ging hart ins Gericht mit dem griechischen Nationalspieler: «Ich weiss, dass er seine Gedanken nicht koordiniert. Er sieht einfach den Ball und hat Aggressivität. Absicht unterstelle ich ihm nicht, aber Dummheit.»

Das wollte selbst Augsburgs Trainer Dirk Schuster nicht anders sehen: «Das war ziemlich dämlich von ihm», urteilte er über das rüde Foul an der Seitenlinie.

Das letzte Länderspiel der Schweizer Nationalmannschaft, die WM-Qualifikation am 13. November in Luzern gegen die Färöer Inseln, wird Embolo verpassen, und Vladimir Petkovic den Ausfall wahrscheinlich besser verschmerzen können als die Schalker, die mit nur vier Punkten aus den ersten sieben Spielen den eigenen Erwartungen weit hinterher hinken. Auf dem Weg ins Krankenhaus: Breel Embolo wird in Augsburg vom Feld getragen. (Bild: Keystone/MATTHIAS SCHRADER)

Gross ist das Bedauern bei Schalkes Manager Christian Heidel über Embolos Ausfall. «Jeder hat in den letzten zwei Spielen gesehen, dass der Junge in der Bundesliga angekommen ist», sagte Heidel, «das ist an Tragik kaum zu überbieten und ein ganz grosser Schlag, den wir verdauen müssen.»

Eine neue Diskussion über Fouls und Härte in der Bundesliga, die sich jüngst die Trainer Thomas Tuchel (Dortmund) und Roger Schmidt (Leverkusen) geliefert hatten, wollte Heidel aber nicht anzetteln: «Fussball ist ein Kampfspiel.»

Eine Entschuldigung «in aller Form»

Das dürfte Konstantinos Stafylidis ähnlich sehen, doch der Grieche reagierte immerhin bestürzt über die Folgen seines Fouls. Er entschuldigte sich via Online-Netzwerke «in aller Form» bei Embolo und wünschte in persönlicher Ansprache schnelle Genesung, «weil der Fussball solche Spieler deiner Qualität braucht.»