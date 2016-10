Champions League

17.10.2016, 04:50 Uhr

PSG – von der Lachnummer zum unangefochtenen Herrscher

Am Mittwoch gastiert der FC Basel in der Champions League in Paris und bekommt es mit einem der schillerndsten Clubs Europas zu tun. Mit extrem viel Investorengeld aus Katar ist Paris Saint-Germain zum Dominator in Frankreich aufgestiegen – auf internationalem Parkett fehlt aber noch das grosse Ausrufezeichen. Ein Sittengemälde aus der französischen Hauptstadt. Von Ali Farhat

Nach dem Zlatan Ibrahimovic Paris den Rücken gekehrt hat, ist Torjäger Edinson Cavani zum Mann der Stunde bei Paris St-Germain aufgestiegen. (Bild: Reuters/GONZALO FUENTES)

Als Paris Saint-Germain am ersten Oktober-Wochenende Girondins Bordeaux bewingt (2:0), sind 150 Fans aus der Ultraszene wieder im Parc des Princes. Ohne Banner, ohne grosses Theater. Es sind 150 ausgewählte Ultras, die allesamt dem CUP, Collectif Ultras Paris, zugerechnet werden. Sie singen für ihren Lieblingsverein wie in alten Zeiten. Eine Unterstützung, die den Spielern gefällt. Es ist ein Ereignis, das die Fans nach sechs Jahren zurück ins Stadion gebracht hat.

Im Pariser Fussball ist viel passiert in der jüngeren Vergangenheit. Und man sah das Aushängeschild aus Saint-Germain nicht immer in der Verfassung wie in den 90er-Jahren. Mit «Canal+» als Hauptinvestor, dem grössten Bezahlfernsehsender Frankreichs, stand der Hauptstadtclub damals im Zenit: Halbfinale im Uefa-Cup (1993), französischer Meister (1994), Halbfinale der Champions League (1995), Gewinner des Europapokals der Pokalsieger (1996) und eine weitere Finalteilnahme im gleichen Wettbewerb (1997).

Zur traurigen Lachnummer verkommen

Der Eintritt ins neue Jahrhundert verläuft allerdings nicht wunschgemäss. Obwohl PSG viel investiert und für Spektakel sorgt mit Spielern wie Jay-Jay Okocha oder Ronaldinho, bleiben die herausragenden Ergebnisse aus. Stattdessen wird PSG für seine ständige Krisen zusehends in ganz Frankreich verspottet. In «Guignols de l’info», der berühmten Marionetten-Satireshow (auf dem Sender Canal+), wird die Hassliebe zwischen «Nico et Luis» – Spieler Nicolas Anelka und Trainer Luis Fernandez – inszeniert, und Millionen von Zuschauer klopfen sich vor Lachen auf die Schenkel. Einer, den es zu stoppen gilt: Edinson Cavani, genannt «El Matador», hat nach neun Spielen in der Ligue 1 neun Tore auf dem Konto und über alle Wettbewerbe betrachtet bereits wieder zwölf Mal für Paris St-Germain getroffen. (Bild: Reuters/Benoit Tessier)

Als Canal+ die Lust verliert und den Verein loshaben will, tritt 2006 «Colony Capital» auf den Plan. Aber auch unter US-amerikanischer Flagge ändert sich wenig. Im Gegenteil: PSG ist zur Lachnummer geworden, und zwar in allen Bereichen. Sportlich gesehen sind die zwei Siege im Pokal (Coupe de la Ligue 2008, Coupe de France 2010) nur ein Intermezzo.

Geld schiesst keine Tore, sagt man gerne. Aber manchmal hilft es eben schon.

Die Ergebnisse in der Ligue 1 sind so jämmerlich, dass es auf einmal gar nicht mehr lustig ist. Die Saison 2007/2008 läuft so katastrophal, dass Paris Saint-Germain sich nur dank den Toren von Amara Diané und einem 2:1 in Sochaux rettet. Am allerletzten Spieltag.

Geld schiesst keine Tore, sagt man gerne. Aber manchmal hilft es eben schon. Von Colony Capital bekommt PSG jährlich nicht mehr als 15 Millionen Euro für Transfers. Was im Vergleich zu den grossen Rivalen wie Olympique de Marseille (40 Millionen), Olympique Lyonnais (70 Millionen) oder auch Bordeaux (30 Millionen) gering erscheint.

Die Fans fühlen sich betrogen, haben das Gefühl, dass die Amerikaner nur gekommen sind, um sich vor der Kulisse der französischen Hauptstadt zu profilieren. Die Luft wird dünner, die Fans unterstützen zwar ihre Mannschaft nach wie vor, aber es wird einsam um PSG. Weil die Pariser im Rest des Landes als arrogant gelten, verfolgt Frankreich die Baisse von PSG genüsslich.

Mit dem «Plan Leproux» gegen die Ultra-Fans

Auf den Tribünen im Parc des Princes wird die Lage immer angespannter. Es gibt zwei Kurven, Auteuil und Boulogne, mit grossen Ultragruppierungen, und ausserhalb des Stadions und bei Auswärtsspiele kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen und Krawallen zwischen den Ultras der beiden Seiten. Die Ultras sind zurück im Parc des Princes: Szene vom Spiel zwischen PSG und Bordeaux am 1. Oktober 2016. (Bild: Imago)

Der Tod eines Fans aus der Boulogne-Tribüne markiert den Tiefpunkt. Die Clubleitung von PSG, die in der Regel sehr distanziert auftritt, muss sich mit den Problemen auseinandersetzen. Unter Robin Leproux, einem Geschäftsmann und 2009 zum Präsidenten ernannt, wird ein «Reinigungsprotokoll» entwickelt.

Als direkte Folge des «Plan Leproux» werden alle Ultras- und Fan-Gruppierungen aufgelöst. Der Parc des Princes, der für seine Stimmung berühmt und gefürchtet war, verliert seine Stimme.

In dieser Situation gibt es einen Profiteur: Katar. Seit 2008 investiert das kleine, aber an Rohstoffen reiche Land immer mehr Geld in Frankreich und in französische Besitztümer. Im Sommer 2011 verkauft Colony Capital 70 Prozent der Vereinsanteile für 50 Millionen Euro an den Staatsfonds Qatar Investment Authority (QSI). Im Jahr darauf die restlichen 30 Prozent.

Die neuen Herrscher aus Katar und ihre Trophäe

Mit PSG hat Katar nun eine schillernde Trophäe in der Vitrine und die Möglichkeit, sich auf der internationalen Fussballbühne in Szene zu setzen. Der neue Präsident Die personifizierte Geld-Pipeline von Katar nach Paris: Nasser Al-Khelaifi, vom staatlichen Investmentfond QSI als Präsident bei PSG eingesetzt. (Bild: Imago)

definiert das Ziel: Paris Saint-Germain muss sich dauerhaft als grösste Macht in der Ligue 1 etablieren. Und natürlich in der Champions League.

Innert zehn Jahren, so der Zeitplan, will man in der Königsklasse triumphieren. Dafür engagiert Khelaifi, ein ehemaliger Davis-Cup-Tennisspieler für Katar, kompetente Leute. So etwa Leonardo, der Sportdirektor werden sollte. Der Brasilianer bringt alles mit: Als Spieler aus glorreichen Zeiten (1996/97) ist er eine Identifikationsfigur für die PSG-Fans und dank seiner Erfahrung, die er im italienischen Fussball gesammelt hat, kann er jederzeit auf ein dickes Adressbuch zurückgreifen.

Die Signale, die PSG aussendet, sind eindeutig: Der Club kann jetzt auch sehr viel Geld investieren, in Stars und in Spieler, die Stars werden könnten.

Dank Leonardo kommen immer mehr renommierte Spieler nach Paris: Franzosen aus der Ligue 1 wie Blaise Matuidi oder Kevin Gameiro, Franzosen aus der Serie A wie Jérémy Ménez oder Momo Sissoko – oder ausländische Stars wie Javier Pastor. Der Spielmacher wird 2011 für 43 Millionen Euro von Palermo gekauft. Die Signale, die PSG aussendet, sind eindeutig: Der Club kann jetzt auch sehr viel Geld investieren, in Stars und in Spieler, die Stars werden könnten.

Allerdings läuft nicht alles nach Plan: Im ersten Winter unter QSI rangiert Paris Saint-Germain zwar an der Spitze der Ligue 1, die führende Köpfe des Vereins feuern dennoch Trainer Antoine Kombouaré, ebenfalls eine Identifikationsfigur in Paris, und verpflichten Carlo Ancelotti. Ende Saison wird PSG trotzdem nicht Meister: Montpellier HSC, die Überraschungsmannschaft mit Olivier Giroud und Laurent Koscielny, dessen Etat mit 33 Millionen Euro fünfmal kleiner ist als das 150-Millionen-Budget der Pariser, dieses Montpellier gewinnt die Ligue 1 zum ersten Mal in seiner Geschichte.

Dominator im zweiten Anlauf

Irritieren lassen sich die neuen Herrscher über PSG aber nicht: Im Sommer 2012 werden 150 Millionen in Transfers gesteckt. Von der AC Milan werden Thiago Silva (für 42 Millionen Euro) und Zlatan Ibrahimovic (21 Millionen) geholt, dazu Ezequiel Lavezzi für 29 Millionen aus Neapel. Und natürlich auch der junge Marco Verratti, der als nächster Andrea Pirlo betrachtet wird und für den Pescara 13 Millionen Euro Ablöse erhält. Einer, auf den in Paris grosse Stücke gehalten werden: Marco Verratti (Zweiter von rechts), hier im Champions-League-Startspiel gegen Arsenal (1:1) mit flehendem Anliegen an Arsène Wenger. Links PSG-Captain Thiago Silva. (Bild: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Hinten stabil, vorne sehr gefährlich – Paris Saint-Germain diktiert nach und nach sein Gesetz in Frankreich. In der Champions League scheidet PSG im Viertelfinale gegen den späteren Sieger FC Barcelona nur aufgrund der Auswärtstorregel aus. Dafür feiert Paris 2013 nach 19 Jahren endlich wieder einen französischen Meistertitel.

Eigentlich läuft alles nach Plan in der Hauptstadt. Aber am Ende der Saison 2012/2013 ändern zwei Ereignisse alles. Carlo Ancelotti entscheidet sich dafür, Paris zu verlassen, und geht zu Real Madrid. Und am 5. Mai 2013 greift Leonardo den Schiedsrichter Alexandre Castro tätlich an. Der Sportdirektor wird für 14 Monaten gesperrt. Bei PSG führt dies zu seiner Kündigung.

Spannung gibt es auf nationaler Ebene schon seit einigen Jahren keine mehr. Alle Auszeichnungen landen im Trophäenschrank in Paris.

Goutiert werden die Erfolge von Paris Saint-Germain im Rest von Frankreich nicht unbedingt. Für die Kritiker kauft der PSG die Liga kaputt. Wie immer in seiner Geschichte polarisiert der Hauptstadtclub. Die Besitzer aus Katar wollen deshalb ihr Image und das des Clubs verbessern. Erreichen will man das mit lokalen Helden. Deshalb wird Laurent Blanc als Trainer geholt: «Le président» ist einer der erfolgreichsten Fussballer Frankreichs. Er hat als Coach die Meisterschaft mit Bordeaux gewonnen, und er war Nationaltrainer. Eine der Luxusanschaffungen der Herrscher aus Katar: Angel di Maria. (Bild: Reuters/Benoit Tessier)

Vom Sommer 2013 an sitzt Laurent Blanc auf der Trainerbank, die Franzosen Lucas Digne und Yohann Cabaye werden verpflichtet. Ausserdem kommen nochmals Leistungsträger aus der Serie A, wie der Knipser Edinson Cavani (für 65 Millionen Ablöse von Napoli) und Verteidiger Marquinhos (für 31 Millionen von der AS Roma). Insgesamt beläuft sich die Rechnung für den Transfersommer auf 140 Millionen Euro. Und am Ende der Saison holt PSG das erste Double (Meisterschaft und Coupe de la Ligue) seiner Geschichte.

Spannung gibt es auf nationaler Ebene schon seit einigen Jahren keine mehr. Alle Auszeichnungen in der Liga und den beiden Cup-Wettbewerben landen im Trophäenschrank in Paris. Lediglich der Coupe de France 2014 ging nach Guingamp in die Bretagne.

International ein Fass ohne Boden

Der Mangel an echtem Wettbewerb und Herausforderung daheim wird aber zum Problem auf dem europäischen Kurs: Trotz der immensen Investitionen in erfahrenes Personal schafft es PSG nie unter die Top 4 der Königsklasse. Endstation ist stets das Viertelfinale. Lockte viele neue Erfolgsfans in den Prinzenpark: Zlatan Ibrahimovic (rechts), inzwischen bereits weitergezogen zu Manchester United. (Bild: Reuters/ROBERT PRATTA)

Ausserdem ist die Position des Sportdirektors nicht wieder adäquat besetzt worden. PSG tätigt weiterhin teure Transfers wie David Luiz für rund 50 Millionen in der Saison 2014/15. Aber solche Investitionen sind wegen des Financial Fairplays, das die steigende Verschuldung europäischer Fussballclubs aufhalten will, und der auferlegten Transferobergrenze von 60 Millionen Euro problematisch.

Als direkte Folge von David Luiz’ Verpflichtung und mit dem geplatzten Wechsel von Angel di Maria konnte Serge Aurier nur auf Leihbasis nach Paris kommen. Ein Jahr später ist di Maria dann doch da: Über 60 Millionen Euro lassen sich die Scheichs aus Katar den Argentinier kosten.

PSG hat sich in vielen Bereichen verbessert, hat viel für sein Image gemacht, aber auf der sportlichen Ebene gibt es immer noch Mängel. Zlatan Ibrahimovic, die Identifikationsfigur für viele neue (Erfolgs-)Fans, erzielt zwar Tore am Fliessband gegen französischen Mannschaften, aber in Europa gelingt es ihm nie wirklich, ein Leistungsträger der K.o.-Phase zu sein. Mit Ibrahimovic ist der Fussball in Paris ein Spektakel. Eine Show, die abrupt endet mit dem Abgang des Schweden zu Manchester United im Sommer 2016.

Wann kommt der ganz grosse Coup?

Aber vielleicht wird sich das mit Unai Emery, dem neuen Mann an der Seitenlinie, ändern. Der Doppelsieger in der Europa League mit dem FC Sevilla vermittelt den Eindruck, als ob er einen echten sportlichen Plan hätte. Spieler wie Adrien Rabiot oder Presnel Kimpembe aus der eigenen, angesehenen Nachwuchsakademie, bekommen immer mehr Verantwortung innerhalb des Teams.

Und auch die Ultras kommen langsam zurück. Zurück in die Zukunft? Danach sieht es derzeit fast aus. Mit dem Unterschied, dass man in der Hauptstadt hofft, die Zukunft werde noch schöner als das, was gewesen ist.

Weiss, wie man europäische Trophen gewinnt: Trainer Unai Emery, der im Sommer 2016 von Sevilla nach Paris gelotst wird. (Bild: Reuters/FRED LANCELOT)