AKW-Betreiber wehren sich weiter gegen Sicherheitszuschlag

Tennis

¶ Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios wird am Masters-1000-Turnier in Schanghai seinem Ruf als Enfant terrible einmal mehr gerecht. Die ATP toleriert seine Unsportlichkeit nicht und büsst ihn. Während Kyrgios in knapp zwei Wochen sein Schweizer Debüt bei den Swiss Indoors geben will, stellt Rafael Nadal seine Teilnahme in Basel in Frage. Von sda und Christoph Kieslich. Weiterlesen