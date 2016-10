Schweizer Energiekonzerne begraben Pläne für neue AKW definitiv

Ägypten

¶Die ersten Bagger sind aufgefahren. Ägyptens Präsident Sisi nimmt ein weiteres gigantisches Prestigeprojekt in Angriff, den Bau einer neuen Verwaltungshauptstadt. Staat und Armee haben die Federführung für eine erste Phase. Die New Capital soll 45 Milliarden Dollar verschlingen. Ökonomen äussern Zweifel am sinnvollen Einsatz dieses Geldes.Von Astrid Frefel. Weiterlesen