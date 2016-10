16 Schweizer Grenzwächter zum Schutz der EU-Aussengrenzen

¶ Deutschland gewinnt auch sein drittes Spiel der WM-Qualifikation. Die Mannschaft von Joachim Löw schlägt Nordirland in Hannover 2:0. Für England endet mit dem 0:0 in Slowenien eine lange Siegesserie. Von sda. Weiterlesen

¶ Lediglich 800 Tickets stellt Paris St-Germain dem FC Basel für den Champions-League-Match am 19. Oktober zur Verfügung. Deshalb, und weil der Verkauf der Tickets mit strikten Auflagen verbunden ist, ruft die Muttenzerkurve zum Boykott auf.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

Nationalmannschaft

¶ Vladimir Petkovic ärgert sich über einen teilweise zu sorglosen und passiven Auftritt der Schweiz in Andorra. Nach dem 2:1-Sieg spricht der Nationalcoach die Mängel offen an. Und seine Spieler üben sich durchaus in Selbstkritik. Von sda. Weiterlesen