16.10.2016, 04:50 Uhr

Basel auf gutem Weg zu einer neuen Stadtgeschichte

Was lange währte, soll endlich gut werden: Das Projekt für eine neue Basler Kantons- und Stadtgeschichte befindet sich auf gutem Wege. Am Mittwoch wird der Grosse Rat voraussichtlich einen Unterstützungskredit von 4,4 Millionen Franken bewilligen. Von Dominique Spirgi

Blinder Fleck: Die Geschichte der Industriealisierung ab 1850. Das Bild stammt aus dem Jahr 1920. (Bild: look-back.ch)

2010 klangen die Worte des Basler Regierungsrats alles andere als wohlwollend: «Angesichts anderer dringlicher Staatsaufgaben scheint dem Regierungsrat eine teure Kantonsgeschichte nicht begründbar», schrieb er in der Antwort auf drei Vorstösse aus dem Grossen Rat, die um Staatsgelder für eine neue Basler Kantons- und Stadtgeschichte warben.

Im Sommer 2016 wählte die Exekutive ganz andere Worte: Im «Ratschlag betreffend Bewilligung von Staatsbeiträgen an die Stiftung Stadt.Geschichte.Basel» heisst es: «Der Regierungsrat ist davon überzeugt, dass mit den verschiedenen Vermittlungsformen, mit hoher wissenschaftlicher und fachlicher Qualität und mit einem nachhaltig organisierten und breit in Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur abgestützten Projekt die gewünschten Resultate erzielt werden können.»

Das Bedürfnis abgeklärt

Was ist in diesen sechs Jahren passiert? Der Grosse Rat liess sich von der ursprünglich ablehnenden Haltung der Regierung nicht anstecken. Und ein Verein Basler Geschichte, der in der Zwischenzeit ins Leben gerufen worden war, begann Lobbyarbeit für das Projekt zu machen und überzeugte den Regierungsrat schliesslich mit einem ausführlichen Konzept für das neue Geschichtswerk.

9,36 Millionen Franken sind für das Werk budgetiert. Zwei Drittel soll der Kanton dazu beitragen, ein Drittel private Geldgeber. Die Regierung beantragt nun einen Unterstützungskredit von 4,4 Millionen Franken. Weitere 1,6 Millionen Franken sollen dem Swisslos-Fonds entnommen werden. Laut Ratschlag der Regierung hat der Verein Basler Geschichte bereits 1,1 Millionen Franken von Privaten auftreiben können. Dazu kommen nun aktuell noch 30'000 Franken von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel.

Elf Bände und ein Online-Portal

Geplant ist, von 2017 bis 2024 einen Überblick über die Basler Geschichte von der vorchristlichen Zeit bis in die Gegenwart zur verfassen. In elf Buchbänden soll ein 20- bis 25-köpfiges Forschungs- und Autorenteam verschiedene Epochen und Querschnittsthemen sowie einen Überblick für ein breites Publikum verfassen. Darüber hinaus ist ein Online-Portal geplant.

Dass die Basler Geschichtsschreibung einer Auffrischung bedarf, ist bereits seit längerer Zeit wenig umstritten. Die letzte umfassende Darstellung, «Die Geschichte der Stadt Basel» von Rudolf Wackernagel, ist mittlerweile 99 Jahre alt und endet mit der Reformationszeit. Auch wenn seither viele weitere Werke zu bestimmten Themen erschienen sind, ist die Basler Kantons- und Stadtgeschichte mit zahlreichen weissen Flecken übersäht. Die Basler Wirtschaftsgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, die Geschichte der Industrialisierung und die Migrationsgeschichte sind nur drei Beispiele unter vielen.

Letzter Anlauf gnadenlos gescheitert

Ende der 1980er-Jahre war in Basel bereits ein Anlauf für eine neue Basler Geschichte unternommen worden. Das Anliegen fand seinen Weg gegen den Widerstand der Rechtsaussenparteien, der CVP und der LDP durch den Grossen Rat. Mit Hilfe der damals noch als rechte Splitterpartei agierenden SVP kam es zum Referendum. Ein Streit zwischen Historikern während des Abstimmungskampfs sorgte schliesslich dafür, dass der zur Debatte stehende Kredit von rund 9 Millionen Franken an der Urne wuchtig verworfen wurde.

Der aktuelle Anlauf verspricht erfolgreicher zu werden. Der Verein Basler Geschichte ist breit abgestützt. Und die Bildungs- und Kulturkommission des Grossen Rats hat das Anliegen mit 9 gegen 2 Stimmen bei einer Enthaltung deutlich unterstützt. Enthalten hat sich der Kommissionspräsident Oswald Inglin, der als Vorstandsmitglied des Vereins Basler Geschichte in den Ausstand trat.

Der Grosse Rat wird nun an seiner letzten Sitzung von den Gesamterneuerungswahlen über die Staatsbeiträge für eine neue Basler Geschichte debattieren.