Super League

6.10.2016, 10:05 Uhr

Künftig wieder nur noch zwei Anspielzeiten

Spielbeginn Sonntag, 13.45 Uhr – diese für viele Fans unattraktive Anspielzeit fällt künftig weg. Von sda

Der Ball rollt in der Super League ab der Saison 2017/18 nur noch Samstags ab 19 Uhr und Sonntags ab 16 Uhr (Bild: sda)

Die Super League ändert auf die kommende Saison ihre Anspielzeiten. Neu werden zwei Partien am Samstag um 19.00 Uhr und die drei weiteren am Sonntag um 16.00 Uhr angepfiffen.

Diese Änderungen sind Teil des neuen TV-Vertrages, der die Swiss Football League (SFL) für die nächsten vier Jahre mit der CT Cinetrade AG (Teleclub) abgeschlossen hat.

Bei der Festlegung der Anspielzeiten habe man sich «insbesondere an den Wünschen der Klubs und der Fans orientiert», schreibt die SFL in ihrer Mitteilung von Donnerstag. Dabei fällt die für manchen Fan unattraktive Anspielzeit am Sonntag um 13.45 Uhr weg. Am Sonntag wird weiterhin eine Partie auf SRF ausgestrahlt.

«Der wichtigste Fortschritt im Vergleich zur heutigen Lösung ist uns bei der markanten Erhöhung der Entschädigung und den Anspielzeiten gelungen. Es freut uns sehr, dass wir die Wünsche unserer Klubs und ihrer Fans in diesem Bereich zum grössten Teil erfüllen können», äussert sich Claudius Schäfer, CEO der SFL.

Bei den Anspielzeiten der Challenge League ändert sich vorderhand nichts. Das bereits zur Tradition gewordene Montagabendspiel bleibt bestehen und wird auch künftig auf Teleclub übertragen.