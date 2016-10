Kleinbasel

Cremen, Fummel, Schmuckstücke: An der Feldbergstrasse hat ein neuer Laden fürs Schöne aufgemacht

12.10.2016, 14:16 Uhr

Das Kleinbasel entwickelt sich langsam, aber sicher zum Szeni-Hotspot der Stadt: Mit «AISSO x Oh, you pretty things» hat an der Feldbergstrasse ein weiterer Laden aufgemacht, der Menschen mit Sinn fürs Schöne beglückt. Von Naomi Gregoris

Schönes für Schöne von Schönen: Jenny Nyfeler und Rahel Morgen, Inhaberinnen von «Aisso x Oh, you pretty things». (Bild: Gina Folly)

«Gibts hier einen Cos? Oder sonst irgendwelche Läden mit hübschen Sachen? Nein? Dann das nächste Mal wohl doch lieber wieder Züri.»

Bis vor ein paar Jahren klang das gefühlt jedes Mal so, wenn man Besuch aus einer europäischen Grosstadt erhielt. Nach dem üblichen Programm an Kunstmuseen und Kaffeestuben wollten die Hipster von Welt die Hipsterläden von Basel sehen. Nur hatte Basel damals noch nicht besonders viele Läden mit entsprechender Auslage zu bieten.

Das hat sich jetzt geändert: In der Feldbergstrasse allein gibt es gleich drei Läden, die das Szeni-Herz höher schlagen lassen: «Marinsel», «Taktil» und «Riviera» (und das Anna Brockenhaus, in dem man betont ironisch eine rosafarbene Delfin-Porzellanvase ergattern kann – aber das lassen wir an dieser Stelle jetzt mal weg) – allesamt hübsche Läden mit hübscher Auslage für Menschen mit gutem Geschmack und gut gefülltem Geldbeutel.

Was das Hipsterherz begehrt

Und jetzt kommt ein vierter dazu: Mit «AISSO x Oh, you pretty things» haben zwei Frauen an der Feldbergstrasse 37 einen Laden aufgemacht, der so schön aufgemacht ist, dass einem bereits beim Eintreten die Luft wegbleibt: Bunte Teppiche auf weissen Dielenböden, ein simpler Holztisch, ein paar Sockel und weisse Regale.

Clean, nachhaltig, kostspielig: «AISSO x Oh, you pretty things» setzt auf nicht ganz billig, dafür ganz hochwertig. (Bild: Gina Folly)

Die Einrichtung ist das Eine, das wirklich Einzigartige sind aber die Produkte: «Rare Naturpflege-Schätze für die Haut» stand in der Mitteilung, klar, dachte man sich da, ein bisschen Aesop und gut is. Nur hat man die Rechnung ohne Rahel Morgen gemacht. Die Baslerin, die unter anderem jeweils während der Art Basel den Concept Store «JUNE Basel» betreibt, hat sich in den Städten der Welt umgeschaut und Nischenschätze nach Basel gebracht.

Kornbrand-Tonikum und Hippie-Tinkturen

Dazu gehören urige Kreationen des Nürnbergers Frank Leder (Kornbrand-Muskeltonikum gefällig?), Gesichtspflege von zwei kalifornischen Hippies, die in ihrer Oaklander Küche Kräuter aus dem Garten verarbeiten und Apothekergut nach Originalrezeptur:

Apothekerflasche gefällig? Produkte von Apomanum. (Bild: Gina Folly)

Neben den Haut- und Haar-Produkten, die Rahel Morgen in der Welt zusammensucht, ist ausserdem eine Kleinbasler Lädeli-Institution dabei: Jenny Nyfeler, Designerin und Inhaberin des AISSO-Shops, der bis vor Kurzem noch am Matthäusplatz stand.

Nyfeler kennt Morgen von der Art Basel – und als sie den Ladenraum an der Feldbergstrasse ausgeschrieben sah, war klar, dass sie ihn mit Morgen betreiben wollte: «Wir haben ähnliche Vorstellungen und Vorlieben, was Produkte betrifft, leben beide bewusst und nachhaltig, nehmen Rücksicht auf die Umwelt und kaufen lieber weniger, dafür hochwertig ein.»

Gibts auch im neuen Laden zu haben: Jenny Nyfelers Classic Goodie, den 18-Karat-Kettenring.

Hochwertigkeit wird im «AISSO x Oh, you pretty things» grossgeschrieben – und weniger einkaufen muss man angesichts der nicht ganz günstigen Preise auch. Dafür kann man sich hochwertiger und einzigartiger Stücke erfreuen – nebst Morgens Hautprodukten und Nyfelers Schmuck gibt es Lederwaren des Basler Labels «Optical Pain», Unterwäsche der Baslerinnen von «Irui» und Mützen vom Basler Label «Burgunder».

Alles aus Basler Produktion, alles aus der Nachbarschaft. Da lässt man gerne was liegen. Und der Besuch ist auch zufriedengestellt.

«AISSO x Oh, you pretty things», Feldbergstrasse 37, 4057 Basel. Weitere Infos unter www.ohyouprettythings.ch und www.aisso.ch.