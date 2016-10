Abgang beim Kunstmuseum

3.10.2016, 09:57 Uhr

Das Kunstmuseum braucht einen neuen kaufmännischen Direktor: Stefan Charles wechselt zum SRF

Im Kunstmuseum Basel endet eine weitere Ära: Stefan Charles wechselt zum SRF. Der langjährige kaufmännische Direktor wird Abteilungsleiter Kultur. Von TaWo

Nimmt neu beim SRF Platz: Stefan Charles verlässt das Kunstmuseum Basel. (Bild: Kunstmuseum Basel, Foto: Lucian Hunziker)

Das Kunstmuseum Basel hat mit Josef Helfenstein erst gerade einen neuen Direktor erhalten, nun muss die Institution eine weitere Stelle neu besetzen: Stefan Charles verlässt die Institution. Der langjährige kaufmännische Direktor des Kunstmuseums orientiert sich neu und wird Abteilungsleiter Kultur beim Schweizer Radio und Fernsehen. Der 49-Jährige tritt seine neue Stelle per 1. Januar 2017 an.

Der gebürtige Freiburger war seit 2011 am Kunstmuseum tätig. Seine Laufbahn begann er in der Musikproduktion und als Creative Direktor im Musikverlag der EMI Music in Berlin. Danach war er Geschäftsführer im Zürcher Rohstofflager, Abteilungsleiter Produktion und Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste.

Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen, teilt das Kunstmuseum mit. Josef Helfenstein bedauert den Abgang, der neue Direktor des Kunstmuseums Basel dankt in der Medienmitteilung Charles für seine Arbeit:

«Stefan Charles hat eine sehr wichtige Ära am Kunstmuseum Basel mitgeprägt und die anspruchsvolle Phase der Realisierung unseres Neubaus kompetent und mit ruhiger Hand begleitet. Nach fünf Jahren macht dieser Karriereschritt jetzt für ihn Sinn und ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Beste.»

In seiner neuen Funktion als Abteilungsleiter Kultur verantwortet der 49-Jährige bei SRF unter anderem Radio SRF 2 Kultur, die fiktionalen Eigenproduktionen, das Dokumentarfilm-Angebot und die Kulturplattform im Internet. Zusätzlich nimmt Stefan Charles in der Geschäftsleitung von 3sat Einsitz, wie das SRF mitteilt.

SRF-Direktor Ruedi Matter ist überzeugt von seinem neuen Mann in der Kultur:

«Das Zusammengehen der Radio- und Fernsehredaktionen am neuen Kulturstandort in Basel ist eines der wichtigsten Projekte des künftigen Abteilungsleiters. Mit Stefan Charles haben wir die ideale Persönlichkeit gefunden: Er bringt langjährige Managementerfahrung in der Kulturszene mit; es ist ihm in allen Positionen gelungen, Freiräume für künstlerisches und kreatives Arbeiten zu schaffen. Die Abteilung Kultur und ganz SRF werden stark von Stefans Erfahrungen in führenden Kulturinstitutionen profitieren.»

Zu Wort kommt in der Medienmitteilung auch Charles selbst. Er freue sich auf die neue Aufgabe:

«Der Abteilung Kultur von SRF steht eine Neuausrichtung an einem neuen Standort in Basel bevor. Hier werde ich meine Erfahrung in der Organisationsentwicklung besonders einbringen können.»

