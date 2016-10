USA distanzieren sich von Saudi-Arabien nach verheerendem Angriff

WM-Qualifikation

¶ Die Schweiz gewinnt in einem verrückten Spiel in Ungarn 3:2 und hievt sich in die Favoritenrolle ihrer Gruppe in der WM-Qualifikation. Der erst kurz zuvor eingewechselte Valentin Stocker erzielt zwei Minuten vor dem Ende das Siegestor. Von sda. Weiterlesen