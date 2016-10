Verbrechen

9.10.2016, 14:55 Uhr

Polizist an Oktoberfest in Allschwil BL brutal niedergeschlagen

Ein 44-jähriger Polizist ist am Samstagabend an einem Oktoberfest in Allschwil BL von mehreren Männern tätlich angegriffen worden. Der Mann sass, ausser Dienst, an der Theke in dem Lokal, als er mehrere Faustschläge ins Gesicht erhielt und zu Boden ging. Von sda

Oktoberfest: Nicht immer geht es friedlich zu und her (Symbolbild) (Bild: Keystone/Hannah Yoon)

Der Mann sei an der Theke eines Lokals an der Baslerstrasse gesessen als es zur tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei, meldet die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Sonntag. Er erhielt laut Mitteilung «mehrere Faust- und Ellenbogenschläge ins Gesicht und ging zu Boden».

Dennoch wurde das Opfer weiter von den Unbekannten mit Fusstritten traktiert, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft weiter schreibt. Erst als die Security einschritt, liessen die Täter von dem Mann ab und flüchteten aus dem Lokal, in dem ein Oktoberfest stattfand.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen die beiden ein Strafverfahren eröffnet. Für Hinweise zur Ermittlung der Täterschaft hat die Polizei eine Belohnung von 1000 Franken ausgesetzt.