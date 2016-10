Wahlen BS 2016

8.10.2016

Video: Baschi Dürr war schon einmal im Museum

8.10.2016

Baschi Dürr spricht im Video über sein Kulturverständnis, über hohe Mieten und über das Sicherheitsempfinden der Basler Bevölkerung. Von Matthias Oppliger

Wir gingen mit Velo und Kamera auf Tour durch die Stadt, um auf der Strasse Fragen an die Regierungsrats-Kandidaten zu sammeln. Drei Personen haben sich dabei an Baschi Dürr gerichtet. Im Video erklärt Dürr, wie er sich als Polizeidirektor der Sicherheit in Basel annimmt. Ausserdem erzählt Dürr, wie er sich als möglicher nächster Regierungspräsident um die Themen Stadtentwicklung und Kultur kümmern würde.

