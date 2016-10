Stadtentwicklung

4.10.2016, 12:00 Uhr

Roche reicht Baugesuch für den neuen höchsten Turm der Schweiz ein

Die Roche treibt Bau 2 voran. Sie hat für den 205 Meter hohen Turm das Baugesuch eingereicht. Bis 2021 soll das höchste Gebäude der Schweiz fertig gestellt sein. Von Yen Duong

205 Meter hoch soll Bau 2 werden – und ist somit 27 Meter höher als der bestehende Roche-Turm. (Bild: Visualisierung Roche)

Der 178 Meter hohe Bau 1 (und somit das höchste Gebäude der Schweiz) war noch nicht mal fertig, als die Roche im Oktober 2014 mit dem Bau 2 bereits einen noch höheren Turm ankündigte: Imposante 205 Meter hoch soll das zweite Hochhaus von Roche werden. Nun schafft der Pharmakonzern, nachdem gegen den Bebauungsplan für das Nordareal im Wettsteinquartier keine Rekurse eingegangen sind, auch Tatsachen.

Die Roche hat gemäss dem neusten Kantonsblatt das Baugesuch für Bau 2 eingereicht. Bereits nächstes Jahr sollen die Bauarbeiten für den zweiten Turm starten. Das neue Bürogebäude, das ebenfalls von den Architekten Herzog & de Meuron stammt, soll auf 50 Geschossen rund 1700 Arbeitsplätze unterbringen. Der Bezugstermin ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Der Turm, der rund 550 Millionen Franken kosten soll, wird sich äusserlich am bestehenden Bau 1 orientieren.

Mietzinsreduktion für Anwohner

Der Bau 2 wird zwar die markanteste Veränderung auf dem Roche-Areal sein, stellt aber dennoch nicht die grösste Investition dar. Insgesamt will die Roche – trotz angekündigtem Stellenabbau – in den nächsten zehn Jahren drei Milliarden Franken in den Standort Basel investieren. Unter anderem entsteht ab 2017 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für 1,2 Milliarden (vier unterschiedlich hohe Gebäude für knapp 2000 Forscher). Auch wird Bau 21, das Konzernleitungsgebäude aus den 1930er-Jahren, für 85 Millionen Franken saniert.

Den lärmpgeplagten Anwohnern im Wettsteinquartier kommt der Pharmakonzern während der intensiven Bauzeit entgegen. So werden in rund 100 Häusern im Quartier Schallschutzfenster eingebaut, um die Anwohner besser vor Baulärm zu schützen. Zudem gibt es für einige Anwohner auch eine finanzielle Entschädigung: Die Roche will bis zu 30 Prozent Reduktion des Mietzinses respektive des Eigenmietwertes übernehmen.



Die Roche hat ein Video erstellt, das die Arealentwicklung im Zeitverlauf zeigt.