Davide Callà: «Thun hätte den Sieg verdient gehabt»

01.10.2016 um 18:15

Spielerisch an einem Tiefpunkt angelangt, schrammt der FC Basel an einer Riesenblamage und der ersten Niederlage in der Super League vorbei. Davide Callà trifft in der 90. Minute und gleicht damit die Führung des Tabellenschlusslichts FC Thun durch Matteo Tosetti aus der 35. Minute aus. FCB-Trainer Urs Fischer nimmt kein Blatt vor den Mund und kritisiert so ziemlich alles am Auftritt seiner Mannschaft.