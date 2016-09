FC Basel

30.9.2016, 04:50 Uhr

Die abenteuerlich anmutende Trainerdebatte

Nach der Lehrstunde in der Champions League und dem gnädig ausgefallenen 0:2 bei Arsenal wird Trainer Urs Fischer am Zeug geflickt. Dabei wäre der FC Basel diesem schwerelosen Arsenal mit jeder Taktik unterlegen gewesen. Eine Bestandsaufnahme. Von Christoph Kieslich

Ein nachdenklicher Urs Fischer in London während der Lehrstunde durch die Mannschaft von Arsène Wenger. (Bild: Reuters/Andrew Couldridge)

Es nahmen am Donnerstag auch ein paar Sieger Platz in der Chartermaschine, die den FC Basel zurück in die Schweiz brachte. Die U19-Junioren von Trainer Raphael Wicky, die Arsenal mit 2:1 geschlagen haben. Dank eines Penaltys in der Nachspielzeit von Captain Neftali Manzambi und einem wahren Zaubertor von Eray Cümart. Der Innenverteidiger, der dem Kader der ersten Mannschaft angehört, übertölpelte mit einem Freistoss aus der eigenen Hälfte und einem Schuss aus gut 60 Metern den Keeper.

Der Sieg bei der Auswahl aus der angesehenen Arsenal-Acadamy war bereits der zweite für den Basler Nachwuchs in der Youth League. Aber das war nur wenig Trost am Tag nach der Demonstration höherer Fussballkunst in der Champions League, die der FCB hat über sich ergehen lassen müssen.

Eray Cümarts ungeheuerliches Freistosstor gegen Arsenals Junioren – bei Laufzeit 1:20 geht es los:

«Das 0:2 fühlt sich an wie ein 0:5», sagt Marek Suchy. Der selbst fehlerhaft agierende Innenverteidiger, anstelle von Matias Delgado Captain des Teams, fasst damit prägnant den Abend im Emirates Stadion in einem Satz zusammen.

«Es ging einfach zu schnell»

Das Spiel von Arsenal, in hohem Tempo und mit Ein-Kontakt-Kombinationen ins Angriffsdrittel getragen, war von einer imponierenden Schwerelosigkeit. Es zu stoppen, empfand Suchy als «mission impossible». Es ging, räumte er ein, «einfach zu schnell».

Die taktische Umstellung von Urs Fischer auf eine Fünferabwehrkette mit Taulant Xhaka als zusätzlicher Absicherung im Zentrum wird dem Trainer des FCB nun um die Ohren gehauen. Weil die Barrikade rasch bröckelte unter dem druckvollen Spiel, das die Cazorla, Özil, Sanchez und Walcott zelebrierten. 203 erfolgreiche Arsenal-Pässe im Angriffsdrittel (linke Grafik). Beim FC Basel ging über den linken Flügel so gut wie gar nichts. (Bild: Screenshot fourfourtwo.com)

Arsenals Schüsse Richtung Basler Tor (linke Grafik) und die überschaubare Darstellung der Bemühungen des FCB. (Bild: Screenshot fourfourtwo.com)

Auch wenn der aktuelle FCB international nicht die Ausstrahlung der jüngeren Vergangenheit besitzt und er erheblich davon entfernt war, jenen vielbeschworenen, nahezu perfekten Abend zu haben, den es für Ausreisser nach oben braucht: Man darf getrost behaupten, dass Fischers Team im hergebrachten 4-2-3-1-System diesem Arsenal auch nicht gewachsen gewesen wäre.

«Es gab eben auch Phasen, in den wir zu ängstlich waren»

Urs Fischer, FCB-Trainer

«Wir sind von Anfang an nicht dort gestanden, wo wir hätten stehen sollen», analysiert Fischer und findet dennoch, dass nicht alles schlecht war im Emirates, dass es Strecken im Spiel gab wie nach dem Seitenwechsel, als seine umgebaute Mannschaft ein nicht mehr mit letzter Konsequenz agierendes Arsenal vom eigenen Tor fern halten konnte. «Aber», sagt Fischer, «es gab eben auch Phasen, in denen wir zu ängstlich waren, in denen wir eher einen Schritt nach hinten anstatt einen nach vorne gemacht haben.»

Des Trainers Überzeugung war nicht die der Spieler

Das deutet darauf hin, dass seine Spieler nicht mit der gleichen Überzeugung auf dem Platz waren, mit der sie der Trainer in veränderter Grundformation dorthin geschickt hatte. Jedenfalls kam es kaum zu jener mutigen Vorwärtsverteidigung, die Fischer sich vorgestellt hatte.

Die Rechnung ist nicht aufgegangen, und dennoch erscheint es legitim, dass Fischer etwas probiert hat gegen einen Gegner in blendender Form und Spiellaune. In einer anderen Verfassung jedenfalls, als sie Manchester, Chelsea, Tottenham oder Liverpool bei ihren aufsehenerregenden Niederlagen gegen den FCB präsentiert hatten. Die Rechnung von Urs Fischer ist gegen Arsenal nicht aufgegangen – daraus wird nun eine Debatte über seine Fähigkeiten gemacht. (Bild: Reuters/Andrew Couldridge)

Dieses Arsenal war an diesem Abend schlicht eine Nummer zu gross und ist es per se im Vergleich mit dem Schweizer Meister sowieso. Daraus wird nun eine mediale Debatte um Fischer gemacht, seine Fähigkeiten und taktische Finessen. Das ist abenteuerlich.

Genauso wie der unsinnige Einwand, ein solcher Auftritt wäre unter Murat Yakin oder Paulo Sousa kaum möglich gewesen. Oh doch: Wir erinnern uns gut an ein 0:5 in Valencia mit Yakin an der Linie und ein 1:5 bei Real Madrid, das Sousa mit einer ganz ähnlichen Grundordnung wie nun Fischer gegen Arsenal hatte verhindern wollen.

Der FCB und der Fluch der guten Tat

Im Emirates liefen für den FCB sechs Spieler auf – Lang, Balanta, Traoré, Fransson, Steffen und Bjarnason – für die es das erste Auswärtsspiel überhaupt in der Champions League war. Auch das sollte man nicht vergessen, wenn der Abend in London an vergangenen Sternstunden und Helden ausser Dienst gemessen wird.

Aber damit muss der FC Basel, muss auch Urs Fischer im Herbst 2016 leben. «Es ist auch der Fluch der guten Tat», sagt Sportdirektor Georg Heitz. Die Erwartungshaltung an den Serienmeister ist riesig, zumal er bei der krassen Überlegenheit in der Super League jenseits von Basel für Resignation und Langeweile sorgt und für seine eigenen Fans die Reizpunkte fast nur noch in der Champions League gesetzt werden können. Dort galoppiert die Entwicklung davon und dort ist es für den FC Basel eine immer grösser werdende Herausforderung, die dicken Ausrufezeichen zu setzen.

«Eine Generalabrechnung nach der ersten Saisonniederlage – dafür habe ich kein Verständnis»

Georg Heitz, FCB-Sportdirektor

«Es war sicher nicht die ausserordentliche Leistung, die es gegen einen Gegner in dieser Verfassung gebraucht hätte», räumt auch Heitz ein, «aber wenn die erste Saisonniederlage zu einer Generalabrechnung mit dem Trainer genutzt wird, dann habe ich dafür kein Verständnis.»

Dabei ist es ganz einfach: Wenn dem national unangefochtenen Dominator FC Basel die Grenzen auf europäischer Bühne so aufgezeigt werden, dann ist das nun einmal ein gefundenes Fressen.

Urs Fischer nutzte derweil die 707 Kilometer Flugstrecke nach Hause, um einerseits per Videostudium seine Schlüsse aus dem Abend in London zu ziehen. Und am Samstag kommt der FC Thun. Das will vorbereitet sein.