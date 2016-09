Champions League

28.9.2016, 16:15 Uhr

LiVE: Der Auftritt des FC Basel im Londoner Emirates Stadion

(20.45 Uhr, #rotblaulive)

28.9.2016, 16:15 Uhr

Die leichte Enttäuschung aus dem ersten Spiel gegen Razgrad ist vergessen und der Vorfreude auf den heutigen Abend gewichen: Der FC Basel trifft in der Champions League auf den Arsenal FC. Um 20.45 Uhr geht es los im Emirates Stadion, und wie immer laden wir Sie unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren ein. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Das Emirates Stadion, Heimstätte des Arsenal FC und Ort des Geschehens, wenn es heute um 20.45 Uhr los geht zwischen dem Premier-League-Dritten und dem Schweizer Meister. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Zur Vorbereitung auf das langersehnte Spiel empfehlen wir Ihnen diese Geschichten:

Das nächste Basler Kapitel gegen englische Teams: Ist dieser FC Basel schon parat für eine nächste grosse Überraschung auf der Insel? Das Spiel gegen Arsenal London ist ein Lackmustest für Urs Fischer und seine Mannschaft. » Eine grosse Bewährungsprobe für das Basler Sammelalbum

Rückblick auf die englischen Spiele des FCB: Insgesamt hat der FC Basel gegen englische Teams eine negative Bilanz. Aber die Resultate der letzten Jahre sind ausgezeichnet. Ein Überblick über die 24 Partien der Basler gegen Mannschaften von der Insel. » Die Bilanz wird immer besser

Die Situation beim Arsenal FC von Granit Xhaka und Mohamed Elneny: Arsenal, Dritter der Premier League, strahlt in Person seines Trainers Arsène Wenger eine grosse Ruhe aus. Kein Wunder – nach vier Siegen in Folge in der englischen Liga. » Arsenals grosse Zuversicht

Tomas Vaclik im Interview: Auch auf den Torhüter wird es am Mittwoch ankommen, wenn der FC Basel in London bei Arsenal antritt. Tomas Vaclik erzählt im Interview von seinem Verhältnis zu Landsmann Petr Cech, dem auch im Wortsinn grossen Mann im Tor der Gunners. » «Es liegt auch an mir, dass die Leute Petr Cech nicht vermissen»

Das nächste Duell der Gebrüder Xhaka: Die Neuauflage des Aufeinandertreffens zwischen Taulant Xhaka (25) und Granit Xhaka löst nicht mehr die ganz grossen Emotionen aus wie noch beim EM-Spiel Schweiz gegen Albanien. Der Basler Xhaka sagt: «Gut, haben wir das schon mal durchgemacht.»

Die personelle Situation des FC Basel: Captain Matias Delgado ist fraglich, Geoffrey Serey Die fällt krank aus. » Kurzbericht aus der Abflugshalle

Das Emirates Stadion und seine Vorgeschichte: Highbury – das war für viele Fussballfans, gerade auch aus der Schweiz, ein Sehnsuchtsort. Ein Stadion voller Mythen, ein Verein mit praller Geschichte. Nun erwartet Arsenal am Mittwoch den FC Basel in London – im Emirates Stadion, das 2006 eröffnet wurde und nur zwei Torwartabschläge entfernt von der alten Spielstätte liegt. » Von einem mystischen Ort zum Raumschiff

Die grosse Figur an der Londoner Seitenlinie: Seit 20 Jahren ist Arsène Wenger (66) Trainer beim Arsenal FC in London. Weil die ganz grossen Erfolge zuletzt ausblieben, gerät der als Erneuerer verklärte Franzose in den Ruf eines bequemen Sonnenkönigs. Kommenden Mittwoch fühlt der FC Basel den Gunners in der Champions League auf den Zahn. » Der ewige Wenger

