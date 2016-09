Champions League

Der Einsatz von Delgado ist unsicher beim FCB, Serey Die bleibt zu Hause

27.9.2016, 10:26 Uhr

Schlechte Nachrichten vom Flughafen für die Fans des FC Basel. Matias Delgado hat Kniebeschwerden. Geoffrey Serey Die hat eine Grippe erwischt. Der Trainer sieht dennoch nur eine Möglichkeit: «mutig sein». Von TaWo

Der FC Basel ist auf dem Weg zum zweiten Spiel in der Champions League. Zu Gast ist der Schweizer Meister bei Arsenal London. Die Reise ins Emirates Stadium nicht angetreten hat Geoffrey Serey Die. Den Mittelfeldspieler hat eine Grippe erwischt. Er bleibt in Basel, wie Trainer Urs Fischer am Flughafen mitteilte.

Kämpft dieses Mal nicht im Mittelfeld um Bälle, sondern zu Hause gegen eine Grippe: Geoffrey Serey Die bleibt in Basel. Er ist nicht mit nach London gereist. (Bild: URS FLUEELER)

Immerhin mitreisen kann Matias Delgado. Ob der Captain gegen Arsenal auflaufen wird, ist allerdings offen. Er leidet an Kniebeschwerden. Fischer sagt: «Das wird eng.» Nichtsdestotrotz will der Trainer nach vorne spielen lassen: «Wir müssen mutig sein.»

Hat Schmerzen im Knie: Ein Einsatz von Matias Delgado gegen Arsenal wird «sehr eng», wie Trainer Fischer sagt. (Bild: Keystone)

