Online-Wochenmarkt

1.10.2016, 04:50 Uhr

Die frischen Waren vom Markt sind ab sofort nur noch einen Klick entfernt

Auf der Internetseite «Marktschwärmer» kann man sich einen eigenen Einkaufskorb mit Zutaten von Produzenten aus der Region zusammenstellen. Das ist aber alles andere als anonym. Von Andrea Fopp

Ich mag lokale Kirsi, du magst lokale Kirsi, wir alle mögen lokale Kirsi. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Online einkaufen ist zwar populär, hat aber trotzdem einen schlechten Ruf. Weil Läden dabei leer ausgehen, Jobs verloren gehen und der menschliche Kontakt völlig wegfällt. Anders bei der Internetseite «Marktschwärmer», einer Art Online-Wochenmarkt; diese will den menschlichen Austausch sogar fördern, nämlich den Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten.

Und zwar so:

Wenn man sich als Konsument auf der Internetseite anmeldet, kriegt man im Wochenrhythmus eine – unverbindliche – Einladung, sich einen Warenkorb zusammenzustellen.

Im Angebot sind Produkte von Bauern, Käsern oder Metzgern aus der Region, bezahlen tut man gleich online mit Kreditkarte. Und am Samstag drauf holt man den Korb ab und – das ist der Clou daran – trifft dort die Bauern, Käser und Metzger an, deren Sachen man kauft.

Wo?

In der Markthalle, immer Samstags zwischen 11 und 13 Uhr.

Das Konzept gibt es bereits in Deutschland, Frankreich, Belgien oder Dänemark. Und neu auch in Basel. Initiiert hat es Christoph Schön von der Markthalle. «Wenn alles klappt, geht es in zwei Wochen los», sagt Schön. Wer sich registriert, kriegt am Samstag, 15. Oktober, erstmals die Einladung, online einzukaufen und kann am 22. Oktober seinen ersten Einkaufskorb abholen.

10 Prozent gehen an die Trägerschaft

Vom Angebot profitieren alle Beteiligten: Die Betreiber der Markthalle stellen die Infrastruktur zur Verfügung und erhalten zehn Prozent vom Verkaufswert. Die Dachorganisation «Marktschwärmer» betreut den Online-Verkauf und kassiert ebenso zehn Prozent. Und der Rest?

Den erhalten die Produzenten. Das lohnt sich, weil Bauern oder Metzger, die ihre Produkte über die Grossverteiler verkaufen, Geld verlieren, weil sie einen Anteil an die Läden abgeben müssen.

Doch Schön geht es eh nicht ums Geld, wie er sagt: «Wir möchten Produzenten und Konsumenten zusammenbringen.»

Bio ist gut, Vertrauen ist besser

Auch für den Konsumenten hat das Vorteile. Zwar weiss Schön noch nicht, wie viel die Ware beim «Marktschwärmer» im Vergleich zu den Läden kosten wird. «Doch der Kunde weiss, dass er Qualität kriegt, weil er den Produzenten kennt», sagt Schön. Es müssen nicht immer alle Produzenten am Samstag in die Markthalle kommen, aber jeder sollte mindestens ein Mal pro Monat vorbeischauen.

Das sei mehr Wert als jedes Label, findet Schön, die «Marktschwärmer»-Bauen müssen nicht Bio sein. «Bio oder Demeter sind schon recht. Aber Vertrauen ist besser.» Ein Beispiel sind die Kirschen. Schön: «Ich will nicht unbedingt Bio-Kirschen, die unter einem Netz gewachsen sind, lieber nehme ich ein ‹Kirsi› von einem Baselbieter, den ich kenne und von dem ich weiss, wie er wirtschaftet und mit seinen Produkten umgeht.»

Was zum Glück noch fehlt?

Schön hat über 150 Produzenten in der Region angefragt, bisher haben 14 zugesagt. Bei den Kunden haben sich etwas weniger als 200 registriert, das reicht noch nicht ganz. «Wir brauchen mindestens 200 registrierte Nutzer, damit wir starten können», sagt Schön. Deshalb verteilt er diesen Samstag in der Markthalle Flyer, um noch mehr Leute für die Plattform zu gewinnen. Er ist zuversichtlich: «Das schaffen wir.»

Schön hofft aber auch, dass er Nachahmer findet. Die Plattform «Marktschwärmer» ist Open Source, jeder kann sie nutzen, um selber ein Netzwerk aus Produzenten und Kunden zu schaffen. Die Menschen und den Standort muss er aber selber suchen.