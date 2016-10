Detailhandel

2.10.2016, 05:36 Uhr

«Freitag» eröffnet einen Laden in Basel

Es gibt schweizweit nur drei Freitag-Läden. Jetzt kommt ein vierter dazu und zwar in Basel. Die TagesWoche weiss auch schon, wo. Von Andrea Fopp

Tasche, Rucksack, Portemonnaieeee findet man bald in der Mitteeee. Aussehen wirds allerdings kaum so. (Bild: Karen N. Gerig / Montage: Nils Fisch)

Zürich hat drei, Lausanne hat einen und Davos hat einen Freitag-Store. Jetzt kommt ein sechster dazu, in Basel. «Die Eröffnung ist für die zweite Novemberhälfte geplant», bestätig Elisabeth Isenegger, PR-Chefin von Freitag Schweiz. Das genaue Datum steht noch nicht fest, da die Ladenfläche noch umgebaut wird.

Und zwar an einem Ort, den die TagesWoche bestens kennt: im Unternehmen Mitte. Im Parterre, gleich hinter dem Café im so genannten «Glaskasten». Glaskasten deshalb, weil der Raum nur durch eine Glaswand vom Café getrennt ist.

Bis vor Kurzem haben TagesWoche-Produzenten dort noch Artikel redigiert, danach machten die Initianten der Abstimmung über das bedingunglose Grundeinkommen den Raum zu ihrem Kampagnenbüro und jetzt ist noch das «Radio Energy» dort.

Umweltfreundliches Label

«Der Standort ist perfekt», findet Isenegger. Nicht nur, weil er so zentral liegt, sondern auch wegen der «Philosophie der Inhaber». Das Unternehmen Miete vermietet an Kulturschaffende, verzichtet auf Gewinn und betreibt das Café Mitte ohne Konsumationszwang.

Freitag gehört nicht nur zu den bekanntesten Firmen der Schweiz mit Läden von Hamburg bis Bangkok und Tokyo. Sie gilt auch als Pionierin in Sachen Nachhaltigkeit. Ihr Markenzeichen: Taschen aus gebrachten Lastwagenplanen. Seit zwei Jahren stellt Freitag selber kompostierbaren Textilien in Europa her.

Taschen aus Lastwagenplanen – das Markenzeichen von Freitag. (Bild: Bruno Alder)

Nun ist es nicht so, dass die Basler bisher in der Stadt keine Freitag-Taschen fanden. Schon jetzt haben Läden wie Zoolose oder Doodah Freitag im Sortiment. Weshalb Freitag jetzt Basel als Ort für einen ganzen Laden ausgewählt hat, will Isenegger noch nicht verraten.