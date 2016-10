Ärzte: Luftangriff auf nordsyrische Stadt Aleppo trifft Klinik

Erklär-Bär zu den Wahlen

¶In Basel sind Regierungsratswahlen: Für die bürgerliche (Noch-)Minderheit sind es Richtungswahlen, für Links-Grün geht es um den Machterhalt. Der Erklär-Bär wirft einen Blick in die Wahlliste und sagt, wer mit wem, wie und wo künftig die Geschicke des Kantons Basel-Stadt in der Hand haben wird. Prädikat: Wers nicht gesehen hat, sollte nicht wählen gehen.Von Jonas Grieder und Dominique Spirgi. Weiterlesen