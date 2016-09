Den Haag verurteilt Dschihadisten wegen Zerstörungen in Timbuktu

¶ Katzenfutter, Arbeitsamt und Sex: Ein Dokfilm von Jan Gassmann untersucht, was von der europäischen Idee im Alltag junger Menschen übrig bleibt. Kameramann Ramòn Giger erzählt von den Dreharbeiten.Von Hannes Nüsseler. Weiterlesen

Film: «Europe, She Loves»

¶ Letzte Woche verteidigte Knackeboul Sophie Hunger gegen die Kritik von «Altrockern». Nun gibt Tom Gabriel Fischer (Celtic Frost) zurück: Knackeboul und all die anderen subventionierten Schweizer Musiker hätten ohne Vetterliwirtschaft gar keine Karriere.Von Tom Gabriel Fischer. Weiterlesen

Junges Theater Basel

¶Das Junge Theater Basel nimmt sein Publikum an die Leine. Und zwar an diejenige des Hundes, der die Hauptfigur aus David Grossmans gefeiertem Romans «Wohin du mich führst» an die Abgründe einer erbarmungslosen Grossstadtwelt führt.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen