Nach dem ersten TV-Duell: Kommentatoren sehen Trump als Verlierer

27.9.2016, 09:35 Uhr

27.9.2016, 09:35 Uhr

Zum Artikel: Das Duell im Schnell-Check – Vorteil Clinton

Zum Artikel: Aggressiver Trump, souveräne Clinton

Zum Artikel: Clinton führt Trump vor

Clinton's 35-point win in the CNN post-debate poll is the 3rd largest margin ever, after Romney-Obama I and Clinton-Bush 92 townhall.