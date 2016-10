Wahlkampf

1.10.2016, 17:02 Uhr

Basler LDP auf der Fähri vom «sicheren Kurs» abgekommen

Die Basler LDP musste sich bei ihrer Wahlkampfaktion mit dem Namen «Auf sicherem Kurs» auf der Wild Maa Fähri von der Feuerwehr retten lassen. Von Dominique Spirgi

Die Basler LDP ist auf der Wild Maa Fähri bei ihrer Wahlkampfaktion mit dem Namen «Auf sicherem Kurs» von demselbigen abgekommen. (Bild: LDP)

Manchmal spielt das Schicksal gar lustige Streiche: Die Basler LDP lud an ihrem 111. Geburtstag die Bevölkerung am Samstag zu Gratisfahrten auf die St. Alban- und St. Johann-Fähri ein. Das Versprechen der Veranstaltung, die sich «Auf sicherem Kurs» nannte, konnte aber nicht ganz eingehalten werden. Denn wie Parteisprecher André Auderset noch am selben Tag mitteilte, blieb die St. Alban-Fähre mitten auf dem Rhein stecken, worauf die Politiker und ihre magere Fangemeinde von der Basler Feierwehr Feuerwehr gerettet werden mussten.

Magere Fangemeinde deswegen, weil das regenerische Wetter offenbar nicht allzu viele Menschen auf die Fähri zu locken vermochte, wie es in der Mitteilung der LDP weiter heisst. Auf der Unglücks-Fähri habe sich LDP-Grossrat Raoul Furlano befinden, der das Boot als letzter verlassen habe.

Conradin Cramer mit Hund

Mehr Glück als Furlano hatte Regierungsratskandidat Conradin Cramer. Er konnte seine Wahl-Fahrt auf der St. Johann-Fähri ohne Zwischenfall bewältigen. Mit ihm an Bord das neue Parteimaskottchen: ein Hund mit dem Conradin-nahen Namen Conny. Womit bewiesen ist, dass die SP nicht mehr die einzige Partei ist, die auf den Hund gekommen ist.