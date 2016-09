Politiker wollen mehr Hochhäuser in Basel

¶ Erstmals haben Geschäftsleute in dem sizilianischen Dorf ihre Erpressung durch Cosa Nostra angezeigt. Die Carabinieri von Palermo haben in der Folge mehrere Personen verhaftet. Selbstverständlich ist das alles keineswegs.Von Julius Müller-Meiningen. Weiterlesen

Syrien

¶ In Syrien setzt die Armee von Präsident Baschar al-Assad zum Sturm auf die Rebellengebiete in Aleppo an. Nach tagelangen Luftangriffen stiessen die Soldaten in einer grossangelegten Bodenoffensive auf Stellungen der Aufständischen an vier Orten gleichzeitig vor. Von sda. Weiterlesen