27.9.2016, 15:15 Uhr

Tramgleise durch Sommerhitze verbogen

Die Sommerhitze hat in Basel Tramgleise verbogen. Beim Bahnhof SBB dürfen Trams der BLT-Linien 10 und 11 deswegen seit einigen Wochen nur im Schneckentempo um die Post-Kurve schleichen. Im Oktober soll repariert werden. Von sda

Zwischen den Tramhaltestellen Peter Merian und Bahnhof SBB, auf rund 20 Streckenmetern beim Ausgang Postgebäude zur Centralbahnstrasse, gilt seit Juni eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 Kilometer pro Stunde, wie ein Sprecher der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) auf Anfrage sagte. Grund sei eine «starke Gleisverwerfung», ja ein «Knick in der Kurve».

Die BVB vermuten die Ursache bei «teilweise sehr hohen Temperaturen» im Sommer. Im Juni war das Quecksilber bei der Wetterstation Binningen BL auf 33,5 Grad gestiegen, im Juli war mit 35,3 Grad der diesjährige Spitzenwert gemessen worden, und im August war es nochmals 33,7 Grad warm geworden.

Normalerweise würden sich solche Verwerfungen bei sinkenden Temperaturen von alleine erholen, hiess es weiter. Doch bei dieser Verwerfung sei dies «offensichtlich nicht der Fall». Nun würden Reparaturmassnahmen geprüft. Diese Arbeiten seien vom 17. bis 20. Oktober vorgesehen, unter Betrieb.

Wegen den Schneckentrams bleibt diese Kreuzung für den übrigen Verkehr viel länger als üblich blockiert. Bei zwei Linien mit je acht Passagen pro Stunde jeweils in beide Richtungen tagsüber sind Fussgänger- und Velo-Staus häufig – die Stelle liegt am Weg zwischen dem Bahnhof und tausenden Arbeits- und Studienplätzen etwa in den Peter Merian-Häusern.