«Es klingt vielleicht dumm: Aber das macht eine Spitzenmannschaft aus»

21.09.2016 um 16:25

Der FC Basel muss gegen den Aufsteiger FC Lausanne-Sport vor 6154 Zuschauern in der Pontaise 90 Minuten unten durch. Und dann gewinnt er durch das Tor von Eder Balanta doch noch. In der 36. Minute brachte Francesco Margiotta die Waadtländer in Führung, Birkir Bjarnason gleicht in der 67. Minute aus.