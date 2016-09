Alles beten half nichts: Ständerat sagt Nein zur Basler Initiative für eine Erdbebenversicherung

¶ Die zweite Cuprunde gegen Zug 94 hat bei Urs Fischer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zwei Tage danach blickt er darauf zurück und geht mit seinem FC Basel hart ins Gericht. Am Mittwoch trifft der Meister auswärts auf Aufsteiger Lausanne (20.30 Uhr). Marc Janko, Luca Zuffi und Manuel Akanji fehlen verletzt.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

FCB trennt sich von OB

¶Am Freitag hat der FC Basel den Old Boys mitgeteilt, dass er ab der Saison 2017/18 in der Nachwuchsarbeit nicht mehr auf die Kooperation mit dem Verein von der Schützenmatte setzt. OB-Präsident Beat Fläcklin nimmt Stellung zu diesem Entscheid.Von Samuel Waldis. Weiterlesen