28.9.2016, 04:50 Uhr

Allschwil steigt ins Dirndl – da sind wir aber froh!

Die Baslerin muss nicht aufs Oktoberfest verzichten, «Zic Zac» sei Dank. Von Andrea Fopp

Wer nachher kötzlet, ist selber Schuld. Die Münchnerinnen (im Bild) machen's vor, die Allschwilerinnen wollen auch. (Bild: REUTERS/ Michaela Rehle)

Es ist so gemein. Die Zürcherin darf es tun, die Badenerin darf es tun, die Bernerin darf es tun; nur die arme Baslerin steht wieder einmal aussen vor. Sie darf kein Dirndl anziehen.

Warum?

In Basel gibt es kein Oktoberfest. Zwar gab es in den Jahren 2012 und 2014 auch in Basel den Versuch, so richtig schönes Wiesn-Feeling zu zaubern, mit einem Oktoberfest in der Messe und im Volkshaus.

Doch der Spass dauerte kurz: Die zuständige Firma Basel Wiesn Event GmbH ist Konkurs gegangen. Der Geschäftsführer Daniel Frauchiger beglückt nun die Zürcher Oberländerinnen mit einem Oktoberfest.

Grabschen wie in Köln

Für die Baslerin ist das harte Kost, wartete sie doch nur darauf, endlich mal so richtig Ausschnitt zu zeigen und gute Musik zu hören. Und sich, natürlich, von Männern in Lederhosn begrabschen zu lassen, wie es ein Kölner Silvesternacht-Täter nicht besser könnte.

Schliesslich haben wir in Basel ja kaum eigene Traditionen, für die wir uns verkleiden und so richtig schön feiern könnten.

Was tun, also?

In die Baselbieter Agglo fahren!

Das Allschwiler Restaurant Zic Zac steigt nämlich ins Dirndl und stopft das Oktoberfest-Loch mit einer Wiesn-Party. Heute Donnerstag, 28. September, geht es los, da kann man nur johlen: «Sauf ma no a Mass.» Wer dieses hochgelobte Stück nicht kennt, findet hier eine kleine Einführung:

PS: Das «Zic Zac» zeigt sich nicht nur punkto Oktoberfest als Heilbringer in Sachen Tradition. Kaum ist der Bierrausch ausgeschlafen, feiert das Restaurant eine Halloween-Party – noch so ein ausländischer Brauch, ohne den wir in Basel nicht leben können. Und im Januar und Februar 2017 gibt es dann ein Hüttenfest. Ski fahren kann man in Allschwil zwar nicht, so viel die TagesWoche weiss, aber seit wann braucht es Ski für Après-Ski?

28. September bis Samstag, 15. Oktober, 2016: Oktoberfest im «Zic Zac». Weitere Infos hier.