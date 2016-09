Wahlen BS 2016

20.9.2016, 09:51 Uhr

Diese Parteien möchten in Basel mehr Polizei sehen

Die Gesamterneuerungswahlen rücken näher. Ein Thema, das die Leute beschäftigt: die Sicherheit. Welche Politiker möchten mehr Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit? Die Umfrage von Smartvote zeigt es. Von Gabriel Brönnimann

Die Rechte und die Bürgerlichen möchten mehr Polizeipräsenz in Basel, die Linken und Grünen eher nicht. (Bild: Nils Fisch)

Die persönliche körperliche und seelische Unversehrtheit ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen – darum erstaunt es grundsätzlich wenig, dass die Sicherheit Bürgerinnen und Bürgern immer ein grosses Anliegen ist – egal wo auf der Welt. Auch das Sorgenbarometer der repräsentativen Umfrage der «bz Basel» und der TagesWoche hat dies gezeigt.

Die Umfrage zeigte aber auch: Obwohl die Sicherheit den Baslern ein grosses Anliegen ist, gab weniger als ein Drittel der Befragten an, sich im öffentlichen Raum unsicher zu fühlen. Was womöglich damit zusammenhängt, dass die Kriminalitätsrate in Basel seit Jahren tief ist.

Braucht es mehr Polizeipräsenz?

Eine der Fragen, die das Wahlhilfe-Portal Smartvote den Regierungs- und Grossrats-Kandidatinnen gestellt hat, lautet: «Braucht es zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit im Kanton Basel-Stadt eine stärkere sichtbare Präsenz der Polizei?».

Die Frage sagt zwar nichts darüber aus, ob damit mehr Polizeibeamte oder einfach mehr öffentlich sichtbare Polizei gemeint ist. Auch die Form der allenfalls gewünschten Polizeipräsenz bleibt dabei offen: einfach mehr Patrouillen oder Formen wie Community Policing? Die Antworten der Parteien zeigen trotzdem ein deutliches Bild: Die Rechte und die Bürgerlichen möchten mehr Polizei sehen, die Linken und Grünen eher nicht.

