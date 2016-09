«Bulgaren oder Brasilianer» – Michael Lang über den Punkt im ersten Spiel

14.09.2016 um 01:06

Michael Lang bereitet in seinem ersten Champions-League-Spiel das Tor Renato Steffens vor. Gegen den bulgarischen Meister, in dessen Kader eine andere Nation den Ton angibt. Jetzt stehen die grossen Aufgaben in London und Paris an. Davide Calla ist sicher, dass der FC Basel dort zu einem Exploit fähig ist.