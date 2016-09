Faire Mode

Die Modedesignerin und Professorin Friederike von Wedel-Parlow lehrt Modestudenten, wie man umweltfreundliche und faire Mode produziert. Doch Hippie-Kleider und Wollpullover aus dem Ökoladen entsprechen nicht ihrem Stil. Ein Interview. Von Andrea Fopp

«Ein schönes Kleidungsstück macht glücklich». Friederike von Wedel-Parlow.

Heute eröffnet die Ausstellung «Next Generation» der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW. Absolventinnen und Absolventen aus Industriedesign, Innenarchitektur oder Mode-Design zeigen ihre Abschlussarbeiten. Am Sonntag hält die Berliner Designerin und Professorin Friederike von Wedel-Parlow einen Vortrag über die Zukunft der Mode. Wir haben vorher mit ihr telefoniert und über nachhaltige Mode geredet.

Friederike von Wedel-Parlow, Sie lehren «nachhaltige Mode». Wenn ich das höre, denke ich an gelbe Hippiekleider und bunte Wollpullover aus dem Ökoladen.

Ja, nachhaltige Mode kling furchtbar langweilig, wir müssen weg vom Müesli-Image. Ich rede lieber über Qualität, über Kleidungsstücke, die es wert sind, gemacht zu werden. Das Leben ist schön, die Frage ist: Wie wollen wir es gestalten? Und auf wessen Kosten? Das betrifft nicht nur Öko-Freaks.

Friederike von Wedel-Parlow (45) ist Modedesignerin. Sie hat den Studiengang «Sustainability in Fashion» (Nachhaltigkeit in der Mode) an der privaten Friederike von Wedel-Parlow (45) ist Modedesignerin. Sie hat den Studiengang «Sustainability in Fashion» (Nachhaltigkeit in der Mode) an der privaten Kunsthochschule für Mode ESMOD Berlin aufgebaut und berät mit ihrer neuen Firma «Beneficial Design Institute» Modeunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit, Qualität, Innovation und Ästhetik.

Interessieren sich Modefreaks dafür, wie es der Umwelt oder den Näherinnen in Bangladesch geht?

Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Es ist wie mit dem Slow Food: Heute essen nicht nur Vegetarier Bio, sondern die breite Masse. Sogar Aldi wirbt mit dem Slogan «Ein Bio-Ei ist kein Luxus». In der Mode kommt das auch. Deutsche Modelabels wie Armedangels oder Wunderwerk finden Öko heute schon hip und cool. Oder die Schweizer Firma Freitag ist auch ein tolles Beispiel für nachhaltiges Design, das ästhetisch sehr gelungen ist.

Freitag macht Taschen oder Portemonnaies aus alten Lastwagenplanen.

Ja, das ist ein guter Anfang, aber genau genommen noch nicht ideal. Denn die Lastwagenplanen enthalten den Weichmacher PVC, der ist hochgiftig, bei seiner Produktion werden Krebs erregende Gase freigesetzt – und dann bei der Entsorgung noch einmal. Das schadet der Gesundheit der Näherinnen und der Umwelt.

Nachhaltig, aber nicht nachhaltig genug. Eine Freitag-Tasche aus Lastwagenplanen. (Bild: Bruno Alder)

Wäre es besser, Freitag würde anderes Material brauchen?

Nein, es wäre besser, die Firmen, die Lastwagenplanen herstellen, würden Chemikalien und Materialien verwenden, die der Umwelt und der Gesundheit nicht schaden. Heute produzieren die Firmen so billig wie möglich, zahlen Hungerlöhne und verschmutzen die Flüsse und Seen. Am absurdesten ist das bei der Active Wear.

«Es ist absurd. Da haben wir also diesen Naturfreund und der verschmutzt mit seinen giftigen Wanderhosen seine geliebte Natur.»

Bei Wanderhosen und Sportjacken?

Ja, atmungsaktive und wasserabstossende Kleider sind beschichtet – oft mit extrem giftigen Stoffen. Wenn der Wanderer in die Natur geht, reiben sich diese Stoffe ab und gelangen ins Grundwasser. Da haben wir also diesen Naturfreund und der verschmutzt seine geliebte Natur. Deshalb habe ich mit meinen Studierenden ein Projekt durchgeführt, in der wir ansprechende Outdoorkleider entwickelt haben, die kompostierbar sind.

Naturfreundin, mit dieser Jacke von Alberte Laursen Rothenborg tust du keiner Wasserspinne etwas zuleide. (Bild: Volker Conradus)

Kann man diese wirklich auf den Kompost werfen?

Theoretisch ja, sie sind gemacht für den biologischen Kreislauf. Aber das Ziel ist natürlich, dass die Firmen die Textilien wieder einsammeln und erstmal neue Kleider daraus machen. Es muss noch einiges entwickelt werden, bis der Kreislauf ganz geschlossen ist. Die Leute tun schon etwas Gutes, wenn sie ihre Kleider in Second-Hand-Läden geben oder in Kleidersammlungen, so dass sie weiterverwendet werden können.

Kosten solche Outdoorkleider mehr als die herkömmlichen Marken?

Nicht unbedingt, die deutsche Firma Trigema verkauft beispielsweise nachhaltige Sportleggins- und shirts zu gleichen Preisen wie andere. Am Anfang müssen die Firmen natürlich mehr investieren, um die Materialien zu entwickeln, aber die Folgekosten sind viel tiefer: Die Umwelt leidet nicht.

Was muss passieren, dass auch grössere Firmen gesund und umweltfreundlich produzieren?

Die Konsumentinnen müssen Druck aufsetzen. Wenn eine H&M-Kundin im Laden nachfragt, von wo ein Kleidungsstück kommt und ob das Material giftige Stoffe enthält, hat das eine Wirkung. Und wenn sie eine E-Mail schreibt, hat das eine noch grössere Wirkung.

Kann man das von den Konsumentinnen erwarten?

Ja, aber die Verantwortung liegt nicht alleine bei den Kunden. Wir können auch von den Firmen erwarten, dass sie nur noch Bio-Shirts anbieten, so dass sich die Kundin gar nicht mehr entscheiden muss, ob sie Bio kauft, oder nicht.

H&M bietet ja bereits die sogenannte Conscious-Linie an.

Ja, aber der Witz ist ja: Wenn zwei gestreifte Shirts nebeneinander hängen und eines davon ist Bio, nimmt die Kundin meist das andere, obwohl sie gleich aussehen und gleich viel kosten.

Weil Bio eben doch uncool ist.

Vielleicht auch, weil sie nicht das Vertrauen hat, dass wirklich Bio drin ist.

«Wenn ich meine blaue Jacke trage, denke ich an den Tag, an dem ich mit meinen Freunden am See war.»

Ich muss nochmals nachfragen: Wird sich eine «Shopping Queen» jemals für Bio-Mode interessieren?

Wir müssen nur das richtige Angebot machen. Langlebige Produkte sind wichtig, aber nicht für eine 16-Jährige, die hat ihren Stil noch nicht gefunden, die muss noch experimentieren. Ihr könnte ein Kleidertausch Spass machen. Ich bin überzeugt: Ein schön verarbeitetes Kleidungsstück aus gutem Material macht glücklich.

Wie?

Es lädt sich emotional auf beim Tragen und wird gefüllt mit Erinnerungen. So, dass ich jedes Mal, wenn ich meine blaue Strickjacke anziehe, zurückdenke: Die hatte ich an, als ich mit meinen Freunden an den See fuhr und so eine schöne Zeit hatte. Das tut gut. Und das geht halt nur, wenn ein Kleidungsstück wirklich gut ist und lange genug hält.

Umweltfreundlicher als jeder Regenschirm. Und schöner. Von Melissa Ortuno (Bild: Volker Conradus)

Sie haben bei der englischen Stardesignerin Vivienne Westwood gelernt.

Ja, und darauf greife ich heute zurück. Westwood hat sich nie dem Billigtrend unterworfen, sie liess uns immer zu den Originalen zurückgehen.

Wie meinen Sie das?

Westwoods Credo war: Einfach einen Bestseller aus der Kollektion vom Vorjahr nehmen und ein bisschen anpassen, geht nicht. Sie ging immer zurück in die Modegeschichte und liess uns im Studium historische Kleidungsstücke in unseren Grössen nachnähen und anziehen. Dann diskutierten wir, wie sich ein Kleidungsstück anfühlt, wie es die Haltung prägt. Schöne, innovative und nachhaltige Mode ist nicht nur gut für die Näherinnen und die Umwelt, sie macht auch etwas mit dem Menschen, der sie trägt.

Glauben Sie an die Revolution in der Modeindustrie?

Ja, in Europa ist sie ja auch passiert. Hier lief es früher ähnlich wie Asien: Die Textilindustrie verschmutzte Seen und Flüsse, die Arbeiter wurden krank und verdienten schlecht. Dann wurden die Gesetze strenger und heute können wir in unseren Gewässern wieder baden. Dasselbe muss auch in Asien passieren.

