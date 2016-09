Terrorismus

19.9.2016, 14:00 Uhr

Anzeichen für Terror-Hintergrund bei Anschlag in New York

Die Ermittlungen nach dem Anschlag mit 29 Verletzten am Wochenende in New York deuten nach offiziellen Angaben auf einen terroristischen Hintergrund hin. Dies teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag mit. Von sda

Ort des Anschlags am Sonntag in New York. (Bild: sda)

Der Gouverneur des Bundesstaates, Andrew Cuomo, fügte hinzu, es werde vermutet, dass es eine Verbindung ins Ausland gebe.

Die New Yorker Polizei veröffentlichte am Morgen (Ortszeit) das Fahndungsfoto eines 28-Jährigen mit dem Namen Ahmad Khan R. Er werde im Zusammenhang mit der in Chelsea explodierten Bombe gesucht, sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich.

Gouverneur Cuomo und New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagten, es sei zu früh zu sagen, ob es sich bei den Explosionen in New York und New Jersey vom Wochenende um die koordinierten Aktionen einer Terror-Zelle gehandelt habe.

