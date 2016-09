Wahlen BS 2016

Diese Politiker wollen FCB-Fans «verschärft» überwachen

Basels Politiker sind in der Frage um die Sicherheit rund ums Stadion gespalten – auch mitten durch Parteien. Wer passt am besten zu Ihnen – und wer nicht? Finden Sie es heraus. Von Gabriel Brönnimann

Mehr oder weniger Überwachung von Fussballfans? An dieser Frage scheiden sich die Geister – auch in der Politik. (Bild: Hans-Jörg Walter)

723 Kandidatinnen und Kandidaten buhlen um Wählerstimmen für die 100 Sitze im Basler Grossen Rat. Da kann man schnell den Überblick verlieren: Wer passt überhaupt zu Ihnen? Wer teilt dieselben Werte und Ideen?

Finden Sie heraus, welche Basler Politiker, welche Basler Partei wie tickt – und damit vielleicht auch, wem Sie am 23. Oktober am liebsten Ihre Stimme geben wollen – indem Sie bei uns gleich selbst den Smartvote-Fragebogen ausfüllen.

Tiefer Graben im politischen Mittelfeld

Der Verein Smartvote hat allen Basler Kandidatinnen und Kandidaten Fragen zu verschiedenen Themenbereichen der nationalen und lokalen Politik gestellt. Schon über 60 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten für den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt haben die Fragen beantwortet (Stand Freitag, 16. September 2016: 447 Personen – weitere Kandidatinnen und Kandidaten kommen laufend hinzu, wenn sie den Fragebogen ausfüllen).

Eine der Fragen im Smartvote-Fragebogen lautet:

Soll an grossen Sportveranstaltungen die Überwachung und Kontrolle der Zuschauer verschärft werden (z.B. mehr mobile Videoteams der Polizei, strengere Kontrollen rund ums Stadion)?

Die Auswertung – nach Wahllisten dargestellt – zeigt auf einen Blick: Die bürgerlichen Parteien der Mitte sind in der Frage, ob FCB-Fans strenger überwacht werden sollen, in sich tief gespalten. Anders sieht es an den Flanken aus: Die linken Parteien lehnen eine Verschärfung mehrheitlich deutlich ab, die rechte SVP befürwortet eine Verschärfung in der Mehrheit deutlich.

