Dürfen wir vorstellen? Das ist Carlo – der Basler Roboter revolutioniert die Knochen-Chirurgie

Das Universitätsspital Basel setzt als weltweit erstes Spital einen Laser-Roboter ein, der Knochen schneiden kann. Noch befindet sich Carlo in der Testphase. 2017 soll er erstmals für Operationen an Patienten eingesetzt werden. Mini-Explosionen inklusive.

Vor drei Wochen fanden Baselbieter Archäologen bei Ausgrabungen am Pratteler Kästeliweg einen prunkvollen Fingerring aus Goldblech. Für das Ausgrabungsteam sind die gewonnen Erkenntnisse zur römischen Agrarwirtschaft noch wertvoller.

17.09.2016 um 04:50

Regierungsrätin Eva Herzog und Vertreter von Genossenschaften präsentierten am Freitagmorgen ihre Pläne, wie sie den Wohnungsmangel in Basel in den nächsten Jahren beheben wollen.