Sporar: «Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen»

¶ Am Samstag fand auf dem Dreispitz ein Draisinenrennen der Extraklasse statt. Die TagesWoche war mit einem zusammengeschusterten Kutschen-Gefährt hautnah dabei.Von Naomi Gregoris. Weiterlesen

¶ Vor drei Wochen fanden Baselbieter Archäologen bei Ausgrabungen am Pratteler Kästeliweg einen prunkvollen Fingerring aus Goldblech. Für das Ausgrabungsteam sind die gewonnen Erkenntnisse zur römischen Agrarwirtschaft noch wertvoller.Von Simone Janz. Weiterlesen

Wohnen

¶Regierungsrätin Eva Herzog und Vertreter von Genossenschaften präsentierten am Freitagmorgen ihre Pläne, wie sie den Wohnungsmangel in Basel in den nächsten Jahren beheben wollen.Von Simone Janz. Weiterlesen