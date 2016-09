FC Basel, Einzelkritik

Ein Team von Neulingen, die kaum Werbung für sich machen

Beim Cupspiel in Zug setzte Urs Fischer sechs Spieler ein, die diese Saison noch nicht aufgelaufen waren. Mit Riveros, Kutesa und Bua kamen gar drei junge Spieler zu ihrem Debut im Basler Dress. Dabei gelang es fast keinem Ergänzungsspieler, sich für die Startformation und vermehrte Einsätze aufzudrängen. Von Sebastian Wirz

Blas Miguel Riveros war in Zug einer von drei Basler Spielern, die noch nie für den FCB gespielt hatten. (Bild: URS FLUEELER/Keystone)

Germano Vailati | Torhüter

Wie schon in der ersten Cuprunde hatte Vailati auch in Zug wenig zu tun. Er musste kaum Bälle halten, blieb aber wach, auch wenn sich das Spielgeschehen vor allem in der ersten Halbzeit kaum in seiner Feldhälfte abspielte. Wenn Sturmspitze Gashi steil geschickt wurde, war der Basler Keeper bereit, lief dem Ball entgegen und entschärfte den Konter.

Omar Gaber | rechter Aussenverteidiger

Nach einer durchzogenen Vorstellung auf der linken Seite in Rapperswil durfte Gaber in Abwesenheit von Michael Lang auf der rechten Seite ran. Das Flanken überliess er dort in der ersten Hälfte Kevin Bua. Mit ihm produzierte er auch den Ballverlust, nach dem Mani auf das Basler Tor losstürmen konnte (10. Minute). Über seinen Flügel lief im Basler Spiel mehr als auf der anderen Seite.

Daniel Hoegh | rechter Innenverteidiger

Der Däne machte ein gutes Spiel in der Innenverteidigung. Wenn die Basler Offensive den Ball verlor, war es oft er, der den Ball ablief und so mögliche Konter im Keim erstickte. Kurz vor der Pause gelang ihm nach einem Eckball Boëtius' per Kopf das entscheidende Tor. Es war sein zweites Tor für den FC Basel nach einem Treffer im Cup in Muttenz letzten Oktober.

Eray Cümart | linker Innenverteidiger

Nachdem Cümart im Mai fünf Spiele für das Fanionteam des FCB gemacht hatte, kam er gegen Zug nach fünf Monaten Pause wieder zu einem Einsatz. Er wurde nicht mit defensiver Arbeit zugeschüttet, war aber zur Stelle, wenn es ihn brauchte. Zusammen mit Hoegh sorgte er dafür, dass kein Zuger Konter bis zu Vailati durchkam. Bei der Zuger Chance in der 83. Minute musste er sich alleine gegen mehrere Zuger Angreifer wehren.

Blas Riveros | linker Aussenverteidiger

Mit Jahrgang 1998 war Blas Riveros der Jüngste im Balser Debütantenteam. Er übernahm die linke Abwehrseite und sollte sich im Zusammenspiel mit Boëtius auch in die Offensive einbringen. Seine defensiven Fähigkeiten musste er selten unter Beweis stellen. Statt gefährlichen Hereingaben zur Mitte folgten im Angriff eher Ballverluste oder ungenaue Flanken. Der Paraguayer wird sich steigern müssen, wenn er Traoré den Stammplatz streitig machen will.

Geoffroy Serey Die | defensives Mittelfeld

Bei seinem Comeback für den FC Basel führte der Ivorer die Basler gleich als Captain auf den Platz. Er liess sich im Spielaufbau zwischen die Innenverteidiger fallen , übernahm das Spieldiktat und war unbestrittener Chef auf dem Platz. Wenn sich Gefahr für das Zuger Tor entwickelte, hatte er fast immer seine Füsse mit im Spiel. Der tödliche Pass, der die Zuger Verteidigung vor grosse Probleme gestellt hätte, gelang auch ihm nicht.

Alexander Fransson| defensives Mittelfeld

Während Serey Die den Ball tief in der eigenen Platzhälfte holte, schlüpfte Fransson in die offensive Sechser-Rolle. Dabei stellte er sich nicht sonderlich gut an. Er produzierte mehrere Fehlzuspiele und konnte nicht für Gefahr sorgen. Er hatte seinen Einfluss darauf, dass Basler Offensivspiel zuweilen ziemlich statisch war.

Kevin Bua | rechter Flügel

Die zweite Runde in Zug bot Bua die Gelegenheit, sich dem Trainer und den Fans zu zeigen. Dies gelang nicht wie gewünscht. Er hatte auf dem rechten Flügel zu kämpfen und hatte nicht sehr viele gute Szenen. Was beim ganzenTeam bemängelt werden kann, gilt auch für ihn: Die Flanken waren unpräzise und generierten keine Gefahr. In der 73. Minute ging er für Kutesa vom Feld.

Mohamed Elyounoussi | offensives zentrales Mittelfeld

In der ersten Halbzeit, vor allem in der ersten halben Stunde, schoss Elyounoussi aus allen Lagen. Die Schüsse gingen am Tor vorbei oder waren zu unplatziert und Beute für Zug-Torhüter Marinis. Der Ersatz von Offensiv-Dirigent Delgado war der gefährlichste Basler, es wollte ihm aber kein Tor gelingen. In der zweiten Halbzeit tauchte er ab und war nicht mehr so sichtbar wie zu Beginn des Spiels.

Jean-Paul Boëtius | linker Flügel

Im Gegensatz zur ersten Runde in Rapperswil-Jona versuchte Boëtius weniger auf eigene Faust Gegner auszutanzen, sondern spielte mehr Pässe. Dennoch gingen vom Niederländer viele Ballverluste aus, die zu Ansätzen von Gegenangriffen führten. Auch seine Flanken waren mehrheitlich schwach und ungenau. Eine gelang ihm nach Wunsch und wurde zum Assist für Daniel Hoegh. Kurz vor schluss scheiterte er mit einem Freistoss aus guter Position nur knapp.

Andraz Sporar | Stürmer

Mit sechs Toren in nur zwei Spielen in der Promotion League hatte Sporar sich für einen Einsatz im Cup aufgedrängt. In Zug konnte er seine Kaltblütigkeit nicht unter Beweis stellen. Aus den Chancen, die sich dem Slowenen boten, muss er ganz einfach ein Tor machen. Gegen Doumbia und Janko in guter Form wird er es weiterhin schwer haben.

Dereck Kutesa | rechter Flügel

Kutesa war der einzige Neuling, der richtig auf sich aufmerksam machen konnte. In der 73. Minute kam der junge Schweizer für Kevin Bua auf den Platz und übernahm in seinem ersten Spiel für Basel dessen rechte Angriffsseite. Es gelang ihm mit Einzelaktionen und grossem Willen, bis in den Zuger Strafraum einzudringen. Dort konnte aber keinen Pass an den Mann (Elyounoussi) bringen oder einen gefährlichen Abschluss produzieren.

