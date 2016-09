Schweizer Cup

Cup in Zug: Die nächste Chance für die zweite Garde

Der FC Basel trifft in der zweiten Runde des Schweizer Cups auf Zug 94. Geoffroy Serey Die steht vor der Rückkehr in die Stammformation – weitere Comebacks sind möglich. Wir bieten mit Spielbericht, Ticker, Einzelkritik und Stimmen wie immer das ganze Match-Paket und laden sie unter #rotblaulive zum Mitdiskutieren ein. Von Daniel Faulhaber und Sebastian Wirz

Jubelt er wieder? Zumindest wird Geoffroy Serey Die gegen Zug sein Saisondebüt feiern (Bild: Keystone / TagesWoche)

Serey Die vor Saisondebüt: Nach der leisen Enttäuschung gegen Razgrad (1:1) trifft der FC Basel im Schweizer Cup auswärts auf Zug 94 aus der vierthöchsten Spielklasse. Im Team von Urs Fischer gibt es mehrere Stammspieler, die eine Pause erhalten könnten, was der Trainer konkret ankündigt, ist das Comeback von Geoffroy Serey Die. » Cupspiel in Zug: Wie massiv fällt die Rotation beim FCB aus?

FC Zug 94-Trainer Mark Adams, Favoritenschreck?: Mark Adams empfängt als Trainer von Zug 94 den FC Basel. Der 53-jährige Engländer weiss, wie man dem FCB ein Bein stellt – auch wenn es schon eine Weile her ist. » Der Zuger Trainer Mark Adams und der Coup im Cup gegen den FC Basel

Jean-Paul Boëtius, Cup-Torschütze: Einst fragten ihn die Teamkollegen bei Feyenoord: «Willst du uns veräppeln?» Jean-Paul Boëtius hatte ein Aufgebot von Louis van Gaal für die Nationalmannschaft aus religiösen Gründen abgelehnt. Der 22-Jährige bekam eine zweite Chance und durchlebt beim FC Basel inzwischen eine schwierige Zeit. Immerhin: Am Sonntag dürfte der Holländer im Cup wieder einmal eingesetzt werden. » Tiefer Glaube und Hoffnung auf die nächste Chance

Was im Cup bisher geschah: In der ersten Runde des Schweizer Cups tut sich der FC Basel lange schwer gegen einen gut organisierten FC Rapperswil-Jona. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Jean-Paul Boëtius in der 58. Minute. » 1:0 gegen Rapperswil-Jona – dem FC Basel reicht ein Tor zum Einzug in die zweite Cuprunde

