Behring vor Gericht

30.5.2016, 11:51 Uhr

Vor dem Urteil: Was Sie zum Prozess gegen Dieter Behring wissen müssen

30.5.2016, 11:51 Uhr

Heute wird in Bellinzona das Urteil gegen Financier Dieter Behring gesprochen. Wir haben für Sie den Stand der Dinge zusammengetragen. Von Matthias Oppliger

Dieter Behring trat vor Gericht fintenreich auf – was ihm das bringt, wir die Urteilsverkündung zeigen. (Bild: Keystone)

Seit Ende Mai läuft der Prozess gegen Dieter Behring Mit einer Schadensumme von über 800 Millionen Franken und rund 2000 Geschädigten handelt es sich um einen Finanzskandal, wie ihn die Schweiz noch nie gesehen hat. Heute wird das Urteil erwartet.

Wie der Financier und seine Anwälte die Strafverfolger triezen, hat die NZZ zusammengetragen.

» Wie der Financier die Strafbehörden auf Trab hält

Einen Überblick zur Lage vor der Urteilsverkündung liefern die Kollegen vom Tagi.

» Galgenhumor mit Dieter Behring

Als Gedächtnisauffrischung haben wir die lesens- und sehenswertesten Beiträge zur Vorgeschichte zusammengetragen.

Zum Prozessauftakt hat der «Tages-Anzeiger» einen spannenden Übersichtsartikel geschrieben. Die Gerichtsverhandlung sei eine Zeitreise zurück in ein Basel der Jahrtausendwende, als Geschichten über einen geheimnisvollen, erfolgreichen Financier die vermögende Basler Gesellschaft mit zweistelligen Renditezahlen in Aufregung versetzten. Behring habe den «genetischen Code» von Börsenkursen geknackt, raunte man sich zu und warf ihm das Geld mit beiden Händen nach.

» Der Finanz-Alchemist kommt vor Gericht

In einem knappen und informativen Q&A trägt die NZZ die wichtigsten Fakten zum Monsterprozess zusammen.

» 10 Fakten zum Behring-Prozess

Die «Rundschau» des SRF hat die mühsehlige Aufarbeitung des Fall Behring durch die Bundesanwaltschaft bereits 2014 nachgezeichnet. Der Beitrag erklärt ausserdem, wie das mutmassliche «System Behring» funktioniert hat.

» Bundesanwaltschaft: Wende im Fall Behring

Auch Dieter Behring selbst hatte seinen Anteil daran, dass die Verhandlung derart lange hinausgezögert wurde. So liegt er seit Jahren mit seiner Verteidigung im Streit, weil die Bundesanwaltschaft seinen Wunschverteidiger ablehnt. Der «Tages-Anzeiger» hat die Behringsche Verzögerungstaktik nachgezeichnet.

» Die Abwehrschlacht des Dieter Behring

Seine eigene Sicht auf die Ermittlungen gegen ihn dokumentiert Dieter Behring auf seiner Website «Venceremos», auf der er die Leser mit einem Kafka-Zitat begrüsst: «Ich sage nicht, dass es ein liederliches Verfahren ist, aber ich möchte Ihnen diese Bezeichnung zur Selbsterkenntnis angeboten haben.»

» Venceremos

In den Fall Behring war mit Anita Fetz auch eine prominenten Basler Politikerin involviert. Fetz sass zusammen mit Behring und dem Solothurner Regierungsrat Roberto Zanetti im Stiftungsrat der Stiftung Pro Facile, die Stiftungsgelder bei Behring angelegt hatte. Ausserdem empfingen Fetz und Zanetti grosszügige Wahlkampfspenden aus der Kasse dieser Stiftung.

» Ungereimtes um die Stiftung Pro Facile

Zuerst war Dieter Behring nur einem ausgewählten Kreis finanzstarker Basler ein Begriff. Erst allmählich wurde er auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Vollends in den Fokus der Medien gelangte er, nachdem sein aufwendiger Lebensstil bekannt wurde. Als er einmal in London für ein Abendessen mit Freunden über 100'000 Franken ausgab, berichtete sogar der englische Boulevard über den exzentrischen Basler.

» Der Finanzjongleur wusste, was edel und teuer ist («Blick»)

» Der aufwendige Lebensstil des Dieter Behring (NZZ)

Sein Geld steckte Behring in teuren Wein, Uhren und zahlreiche Basler Liegenschaften. Der Zufall will es, dass die TagesWoche zeitgleich zum Prozessauftakt neue Büros an der Spitalstrasse bezogen hat. Und zwar in einer ehemaligen Behring-Liegenschaft, wo der gefallene Financier unter dem Namen «Botschaft Basel» ein Kunstzentrum mit Ateliers und Ausstellungsräumen errichten wollte.