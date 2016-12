Baselland will Bewilligungspflicht für Sportanlässe, die es dort gar nicht gibt

«Fussball- und Eishockeyspiele mit Beteiligung der Klubs der jeweils obersten Spielklasse der Männer sind bewilligungspflichtig.»

Dieser Gesetzesparagraf alleine mutet allerdings doch arg präventiv an. Denn im Kanton Baselland gibt es keine Fussball- und Eishockey-Clubs, die sich auch nur in der Nähe der obersten Spielklasse befinden. Das sieht auch Pascal Steinemann, stellvertretender Leiter der Abteilung Rechtsetzung in der Baselbieter Sicherheitsdirektion so: «Hier hätten wir tatsächlich keinen Anwendungsfall in Sicht», sagt er.

Auf weitere Anlässe ausdehnbar

Damit die Gesetzesänderung aber nicht ganz für die Katz ist, schlägt die Regierung vor, den Paragrafen mit einem zweiten Absatz zu ergänzen. Dort soll es neu heissen: