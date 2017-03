Die Platte mit der Banane wird 50

20.6.2013, 17:14 Uhr

20.6.2013, 17:14 Uhr

Velvet Underground existiert. Zumindest vor Gericht. Die Band um Lou Reed und John Cale hat 1967, mitten in den Hippie-Jahren, mit ihrem Debüt die Rockmusik verändert. Cale erzeugte auf der Viola elektronisch verfremdete Drone-Effekte, Lou Reed sang verstörend von Sadomasochismus und Drogensucht, Schlagzeugerin Maureen Tucker prägte mit ihrem expressiven Schleppspiel den Rhythmus der Band, und die Sängerin Nico trug ihr düsteres Timbre bei.

Das Album «Velvet Underground & Nico» brauchte zehn Jahre, bis es nennenswerte Verkaufszahlen erreichte, entwickelte sich aber zu einer der einflussreichsten Platten der Rockgeschichte, beeinflusste Glam- und Punkrock, den New Wave und den Drone-Rock und wurde in der Retrowelle der 2000er-Jahre mehrfach rezykliert.

Vor 40 Jahren trennte sich die Band ein erstes Mal, 20 Jahre später, 1993, kam sie für eine Reunion nochmals zusammen. Sie dauerte nur wenige Monate. Ihr Debüt überdauerte die Zeit indes problemlos. Dazu trug auch das Artwork der Platte bei: eine Banane auf weissem Hintergrund, entworfen von Andy Warhol, dem Mentor der Band. Seine Signatur unter der Banane ist integraler Bestandteil des Bildes, weshalb die Platte inoffiziell seinen Namen trägt.

(1938-1988)

Die Zusammenarbeit zwischen Velvet Underground und Nico dauerte nur ein Album lang, aber nur dank ihr und ihrem Aussehen erhielt die Band einen Plattenvertrag. Nico, geboren vor 75 Jahren in Köln als Christa Päffgen, arbeitete als ­Model in Paris und London und spielte in Fellinis «La Dolce Vita» mit. In New York lernte sie Andy Warhol kennen, der sie in seine Factory aufnahm. Am 18. Juli 1988 starb Nico auf Ibiza an den Folgen ihrer Heroinsucht.